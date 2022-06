7 POTRET Intan Permata berikut ini bakal bikin para pria klepek-klepek melihatnya. Itu karena Intan Permata memiliki paras cantik nan memesona. Dia bahkan didapuk jadi asisten pribadi (aspri) ke-42 oleh Hotman Paris.

Kalau sudah dipilih jadi aspri Hotman Paris, kecantikan Intan Permata sudah tak perlu diragukan lagi, bukan? Bahkan, dia juga terpilih menjadi Puteri Tenun Songket Indonesia Kepulauan Riau 2019. Wajahnya pun sudah sering wara-wiri di layar televisi. Seperti apa sosoknya? Dihimpun dari Instagram @intanprmtaa.s, Kamis (23/6/2022), yuk intip potretnya!

1. Cantik bak wanita Korea





(7 Potret Intan Permata, Foto: @intanprmtaa.s/Instagram)

Seperti namanya, paras aspri ke-42 Hotman ini memang bak permata bening yang mengilap. Dalam balutan gaun putih model strapless ini, pesona kecantikan Intan Permata pun tampak berseri. Selain cantik, Intan juga terkesan seksi karena kulit mulusnya terpampang nyata di kamera.

Apalagi rambutnya yang indah dibiarkan menjuntai ke belakang, menampilkan bahu dan tulang selangkanya yang seksi. Sambil tersenyum manis dan menopang dagunya, Intan Permata tampak begitu memesona. "You are like an angel, really beautiful," tulis yil****. "Kek cewek korea," tulis bung****.

2. Beautiful in white





(7 Potret Intan Permata, Foto: @intanprmtaa.s/Instagram)

Kali ini Intan Permata tampil cantik dalam balutan dress putih lengan panjang yang elegan, lengkap dengan belt hitamnya. Beberapa kancing di atas sengaja dibuka untuk memberi kesan stylish yang effortless. Tentu saja kesan seksi langsung mencuat dari penampilannya. Apalagi dress-nya tersingkap kala berpose memangku kaki seperti ini. Alhasil, kulit mulus dan kakinya yang jenjang pun langsung tersorot di kamera.

Agar lebih maksimal, Intan memadukan outfitnya dengan high heels putih bertali rantai emas untuk memberi kesan girly yang classy pada penampilannya. Tak ketinggalan, aksesori anting serta gelangnya yang berkilauan pun turut dipakai sebagai pelengkap. Dengan senyuman manisnnya yang lebar, Intan Permata sukses menghipnotis pandangan publik. "Stunning gorgeouzz," tulis djag****.

3. Sexy in red

(7 Potret Intan Permata, Foto: @intanprmtaa.s/Instagram)

Intan Permata tampil seksi dalam balutan sehelai kain merah yang begitu tipis. Tentu saja pandangan pria langsung terhipnotis melihatnya. Apalagi belahan dada dan kulit mulusnya terpampang nyata di kamera. Aura keseksiannya semakin menggelegar kala Intan melemparkan tatapan mata yang tajam ke arah kamera.

Sementara itu, rambutnya yang lurus dikuncir rapi model low bun, membuat leher jenjangnya yang seksi turut terekspos di kamera. Tak ketinggalan, wajahnya pun dirias cantik dengan makeup glam look serta highlighter yang on point agar semakin flawless. Dilengkapi pulasan lipstik merah merona, Intan Permata pun sukses membuat netizen terpana. "Unchhh cantik sekali ayukku," tulis maya****.

4. Seksi gigit jari

(7 Potret Intan Permata, Foto: @intanprmtaa.s/Instagram)

Intan Permata kali ini berpose centil sambil menggigit jari membuat gayanya terkesan menggoda. Apalagi dia melemparkan tatapan mata yang 'nakal' ke arah kamera. Outfitnya pun terkesan seksi, memakai one shoulder top abu-abu tua menampilkan bahu mulusnya. Kalau ditatap mendalam seperti ini, pria mana yang nggak kepincut melihatnya?

5. Seksi berbalut dress mini

(7 Potret Intan Permata, Foto: @intanprmtaa.s/Instagram) Intan Permata lagi-lagi membuat netizen terpana. Di depan mobil Mini Cooper oranye, dia bergaya candid dengan kacamata hitamnya berbalut dress mini yang begitu ketat. Tentu saja kesan seksi langsung mencuat, apalagi kerah dress itu tampak sangat rendah menampilkan belahan dadanya. Aura keseksiannya semakin membara kala rambutnya yang badai dibiarkan menjuntai indah. Agar lebih classy, Intan pun memakai perhiasan fancy serta mini bag hitam mahal yang elegan dari rumah mode Dior. Didukung cahaya matahari yang mumpuni, pesona kecantikannya pun semakin berseri. So gorgeous! 6. Seksi pakai bikini

(7 Potret Intan Permata, Foto: @intanprmtaa.s/Instagram) Nah, kalau ini potret saat Intan Permata saat memanjakan diri di Bali. Tak terlewatkan, dia pun berpose manja bersama menu floating breakfast-nya di pagi hari. Tentu saja outfitnya terkesan seksi, karena hanya memakai bikini kuning serta celana hitam yang super mini. Terlebih, pengambilan angle foto dari samping ini menampilkan lekuk tubuhnya yang langsing. Kulitnya yang mengilap pun membuat aura keseksiannya semakin membara. Dia berpose candid memakai kacamata hitamnya sambil memegang gelas minumannya. Dengan geraian rambutnya yang indah, pesona kecantikan Intan pun semakin bertambah. Hottie! 7. Senyum manis memesona

(7 Potret Intan Permata, Foto: @intanprmtaa.s/Instagram) Intan Permata memiliki senyum manis nan memesona. Hal itu terlihat jelas dalam potret ini. Kecantikannya pun tampak natural, tetap terlihat mempesona meski tanpa polesan makeup yang mencolok di wajahnya. Dengan hidung mancung, dagu lancip, dan matanya yang indah, Intan Permata sukses bikin netizen terpana. "Masha Allah cantik bgt sih neng," tulis mimi****.