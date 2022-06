KALORI oatmeal 4 sendok akan dibahas dalam artikel ini karena sering dijadikan asupan pengganti nasi. Bila dibandingkan dengan nasi putih, kalori oatmeal memang lebih sedikit.

Di samping kalori yang lebih sedikit, oatmeal juga mempunyai keunggulan lain dibandingkan dengan nasi putih. Di antaranya saja komposisi serat yang lebih tinggi dan kadar gula yang lebih rendah, sehingga cocok dijadikan karbohidrat pengganti nasi.

(Kalori Oatmeal 4 Sendok, Foto: Timesofindia)

Bagi Anda yang ingin atau sedang beralih ke oatmeal, pasti penasaran dengan jumlah kalorinya. Melansir dari Fat Secret, Kamis (23/6/2022), rata-rata ada 9 kalori untuk satu sendok makan oatmeal.

Lantas, berapa kalori oatmeal 4 sendok? Bila satu sendok oatmeal memiliki 9 kalori, maka kalori oatmeal 4 sendok adalah 36 kalori saja.

Namun, perlu dicatat, bahwa jumlah kalori oatmeal tersebut belumlah ditambahkan dengan kalori bahan tambahan lainnya, seperti, garam, air yang dimasak, susu, dan sebagainya. Tetapi, jangan khawatir! Anda bisa kok membuat oatmeal sehat yang cocok untuk diet.

Berikut inspirasi menu oatmeal, dirangkum dari Eat This Not That, Kamis (23/6/2022).

Oatmeal pisang dan peanut butter

Anda bisa mencampurkan oatmeal dengan bahan-bahan yang sehat. Misalnya saja, buah pisang dan dengan tambahan tekstur rasa dari peanut butter. Anda bisa membuat menu ini untuk sarapan.

Oatmeal yoghurt dan blueberry

Selain peanut butter, bahan lain yang bisa dicampurkan di menu oatmeal Anda adalah yoghurt. Tambahkan dengan buah-buahan yang segar seperti blueberry, strawberry, atau pisang.

Dibuat apple crumble

Anda juga bisa menjadikan oatmeal Anda sebagai menu makanan penutup yang dan sehat seperti apple crumble. Yummy!

