RAFFI Ahmad bisa dibilang memiliki kehidupan yang bergelimang harta. Dari mulai rumah mewah, koleksi mobil mahal, dan berbagai unit bisnis yang berkembang pesat. Bahkan baru-baru ini, Raffi diketahui baru saja membeli pesawat pribadi.ย

Dengan segala kesuksesan dirinya di bidang materi, tak heran MC dan entertainer kondang ini lekat dengan julukan โ€˜Sultanโ€™ di kalangan masyarakat.

Meski terlihat sudah sukses di semua lini kehidupan, ternyata secara pribadi Raffi merasa ia belum sepenuhnya sukses jika menyangkut soal keluarga.

"Bukan gue bilang enggak berhasil, tapi yang belum, bukan tidak berhasil, mungkin keluarga" ujar Raffi, dikutip dari kanal YouTube MOP Channel, Kamis (23/6/2022).

Suami Nagita Slavina ini menyadari, dengan kesibukannya yang luar biasa padat. Sebagian besar waktunya memang lebih banyak disalurkan untuk urusan pekerjaan. Raffi menyadari, ia tak bisa memberikan banyak waktu untuk keluarga.

"Selama berjalan menuju ke arah yang orang bilang sukses, ternyata ada yang ketinggalan yaitu waktu gue sama keluarga, sama nyokap, nenek gue sekarang sakit-sakitan" sambung ayah Rafathar dan Rayyanza itu.

Bergelut dengan kesibukannya yang padat setiap hari, Raffi semakin sadar waktu berjalan sangat cepat dan banyak perubahan yang terjadi dari anggota keluarga, termasuk pula ibu hingga anak-anaknya.

"Gue lihat raut wajah ibu gue sudah nenek-nenek, gue liat istri gue selama 8 tahun gue nikah , ngeliat anak gue Rafathar udah besar, ada bayi satu lagi" ujar Raffi.

Tidak menampik, Raffi merasa Allah selalu memberikannya rezeki dalam bentuk harta. Tapi di sisi lain, ia juga memahami bahwa kehilangan harta berlimpah tidak berarti apa pun daripada kehilangan waktu bersama keluarganya tercinta.

"Alhamdulillah gue dikasih sama Allah dapat nih, kok enggak ngerasa cukup terus. Setelah gue pikirin, ternyata kehilangan uang itu nothing, kehilangan waktu itu something, kehilangan keluarga itu everything," pungkas Raffi.

