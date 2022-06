SHANDY Aulia baru saja genap 35 tahun pada Rabu (23/6/2022) kemarin. Semakin bertambahnya usia, istri David Herbowo itu justru terlihat semakin cantik nan menawan. Body-nya pun semakin yahud, bikin para pria kepincut!

Hal itu terlihat jelas dalam unggahan terbarunya di Instagram. Dalam video singkat, Shandy Aulia tampak begitu cantik menjelma jadi balerina saat merayakan ulang tahunnya. Seperti apa? Dihimpun dari akun pribadinya @shandyaulia, Jumat (24/6/2022), yuk intip potretnya!

1. Senyum sumringah

(Shandy Aulia Ulang Tahun Ke-35, Foto: @shandyaulia/Instagram)

Shandy Aulia tampil cantik dalam balutan dress balerina bernuansa putih dan emas, lengkap dengan aksesori kalung mutiara sebagai pemanisnya. Agar lebih maksimal, wajahnya pun dipulas cantik dengan makeup flawless look dan lipstik pink, membuatnya tampak lebih fresh dan youthful di momen pertambahan usia. Tentu saja aura kebahagiaan begitu terpancar dari raut wajah Shandy Aulia. Senyumnya terlihat sumringah, wajahnya tampak berseri, dan matanya pun berbinar-binar. So pretty!

BACA JUGA :Â Potret Seksi Shandy Aulia Jadi Ballerina, Body Goals Hot Mama Bikin Salfok!

2. Tiup lilin

(Shandy Aulia Ulang Tahun Ke-35, Foto: @shandyaulia/Instagram)

Kalau ini momen Shandy Aulia meniup manja lilin di kue balerinanya. Ya, sangat totalitas bukan? Kue bertingkat coklatnya pun didesain serupa dengan tampilan Shandy di hari bahagianya. Dalam balutan dress balerina ini, ibu satu anak itu terlihat seperti anak muda, ya! "Happy birthday mom claire.. Masih pantes nih 17 tahun.. GBU," tulis von****.

BACA JUGA :Â Shandy Aulia Pose Pakai Bra Putih, Body Goals Emak-Emak Rasa Gadis Bikin Minder!

3. Body singset

(Shandy Aulia Ulang Tahun Ke-35, Foto: @shandyaulia/Instagram)

Shandy Aulia memang tak terlihat seperti ibu berusia 35 tahun. Postur tubuhnya masih sangat fit, tak kalah langsing dan kencang dengan anak muda. Apalagi dress megar balerina ini tampak ketat membentuk lekuk tubuhnya yang singset. Selain cantik, Shandy pun terlihat seksi karena kulit mulusnya terpampang nyata di kamera. Terlebih, potongan v-neck dress itu sangat rendah. Meski tertutup aksen emas yang melingkar cantik di dadanya, tapi aura keseksian ibu Claire itu tetap saja terpancar. Dengan senyuman manisnya yang lebar, pesona kecantikan Shandy Aulia pun semakin menggelegar.

"Speechless body nya," tulis des****.

"Tambah cantik n awet muda," tulis bu_****.

"Hbd ka sandy....sandy be like 'ibu satu anak ni senggol dong,'" tulis erl****.

4. Menari riang kembali gadis

(Shandy Aulia Ulang Tahun Ke-35, Foto: @shandyaulia/Instagram)

Shandy Aulia tampak begitu senang saat merayakan ulang tahunnya. Senyumnya yang sumringah terus merekah sepanjang video, membuat parasnya semakin cantik nan menawan. Bahkan, dia sempat menari, menggoyangkan badan sambil berlenggak-lenggok manja memainkan rok balerinanya. Rupanya, Shandy merasa pertambahan usianya ini seperti kembali menjadi gadis berusia 17 tahun.

"Happy Birthday to me! hello 25! Upppsss 35! ❤️😆 but it feels like seventeen!" tulisnya dalam keterangan.

Tentu saja unggahan itu langsung dibanjiri beragam reaksi netizen. Banyak yang mengakui jika kecantikan Shandy terlihat seperti wanita berusia 25 tahun. Tak sedikit juga yang justru terkejut mengetahui usianya yang sudah 35 tahun.

"Haaah 35, sumpaah cocok 25," tulis pat****.

"Kayak 20 tahun malah mom claire," tulis ern****.

"35th kayak 25thn sih emangggg kak.... Selamat ulang tahun," tulis ame****.

"Emang bener kaya 25 sih," tulis ira****.

"Masih cocok kl 25 juga," tulis jus****.