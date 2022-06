LUNA Maya tak ada habisnya membuat netizen terpana. Kembali menyapa penggemar, kali ini aktris sekaligus model asal Denpasar, Bali itu memamerkan potret cantiknya dalam balutan kain nusantara.

Luna Maya tampil anggun sekaligus elegan memakai kain tradisional dari Batique karya desainer Linda Sudarsono. Pesonanya semakin menggelegar dengan padu padan outfit tangan ajaib Fashion Stylist Doley Tobing. Seperti apa penampilannya? Dihimpun dari Instagram @lunamaya, Jumat (24/6/2022) yuk intip potretnya!

1. Fierce memesona

Luna Maya tampil memukau dalam balutan kain tenun bernuansa merah dan hitam khas Nusa Tenggara Timur. Sebagai statement-nya, sang fashion stylist menambahkan kain tenun bercorak cantik yang tersampir manis di bahu Luna. Agar lebih menawan, rambut Luna pun disanggul rapi oleh Hair Stylist Yez Hadjo, menyisakan beberapa helai rambut sebagai pemanisnya.

Tak ketinggalan, wajahnya pun dipulas dengan make up bold look dan lipstik berwarna gelap oleh tangan ajaib Make Up Artist Bubah Alfian. Belum berhenti di sana, kuku Luna juga dipercantik oleh Linnea Beauty Bar agar semakin maksimal. Dilengkapi aksesori emas yang berkilauan, pesona Luna Maya pun semakin tak terbantahkan. So gorgeous!

2. Pernak-pernik cantik





Pernak-pernik emas yang berkilauan itu memang menyempurnakan penampilan Luna Maya. Lihat saja potretnya yang satu ini. Dengan hiasan kembang emas dan anting panjangnya yang menjuntai, bintang Sabar ini Ujian itu terlihat semakin anggun nan menawan. Ditambah lagi dengan aksesori kalung sabit peraknya. Didukung make up bold look yang terkesan misterius, aura keseksian Luna Maya pun semakin membius. Tak heran jika para pria kerap kepincut melihatnya. "AGILA KACAU!!" tulis aktor Krisjiana Baharudin.

3. Seksi selonjoran manja Ya, outfit Luna Maya memang tak terlalu sensual di sesi pemotretan ini. Tapi aura keseksiannya tetap saja menggelegar. Apalagi mantan Ariel NOAH itu berpose selonjoran manja sambil memangku kakinya. Atasan model kemben tanpa talinya pun menampilkan kulit Luna yang eksotis di sini. Dengan hidung mancung, dagu lancip, dan matanya yang indah, Luna Maya sukses menghipnotis pandangan publik. "Cantik nya minta ampun," tulis ver****. 4. Tatapan tajam menusuk kalbu

Riasan mata Luna Maya yang tajam semakin mendramatisir penampilannya yang elegan. Lirikan mautnya pun begitu menusuk kalbu, membuat siapapun langsung terhipnotis melihatnya. Photographer Winston Gomez memang paham betul pengambilan angle foto yang tepat. Sambil berpose di antara kain tenun nusantara, Luna Maya tampak begitu memesona. Bahkan, tak sedikit netizen yang mengaku pangling dengan tampilannya. "Kaget, kirain siapa,lewat di beranda, eh Luna dong. Pangling. Kalau pakai baju adat vibes-nya beugh! Kata-kata dan gak bisa lagi disusun buat deskripsikan nya," tulis sri****. "Pose nya semua aduuuhai," tulis mar****. "Vibes ya seperti ada aura Suzanna," tulis man****. "Yaaampunnn kakk Lunaaaaa cakep bgtt!!! melelehhh akuuu," tulis risk****. "Emang nggak ada tandinganya kerennnnnn," tulis kur****.