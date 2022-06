UBUD Food Festival 2022 kembali digelar di Gianyar, Bali, 24-26 Juni 2022. Original Series produksi Vision+ Once Upon a Time in Chinatown turut diputar di festival ini.

"Untuk Ubud Food Festival akan kita tayangkan salah satu original series kita Once Upon a Time in Chinatown," ujar Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo di Gianyar, Sabtu (25/6/2022).

Clarissa mengatakan, original series ini dipilih karena sesuai dengan tema yang diusung Ubud Food Festival. "Saya rasa dokumenter ini cocok untuk ditampilkan di sini, karena Ubud Food Festival ini celebrate budaya dan kultur makanan Indonesia (Tanah Air)," ujarnya.

"Ke depannya kita secara lokal akan menampilkan event-event seperti ini. Harapannya juga bisa tayang di event-event sport dan music festival," katanya menambahkan.

Once Upon a Time in Chinatown di-screening dalam Ubud Food Festival 2022 yang kembali digelar setelah dua tahun absen karena pandemi Covid-19. Dalam sesi screening ini menghadirkan Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo dan Head of Creative Original Production Vision Pictures, Lukman Sardi.

Kemudian juga menghadirkan host dan sutradara Vision+ Originals Once Upon a Time in Chinatown Zack Lee, dan producer Vision+ Originals Once Upon a Time in Chinatown, Sheila Timothy.

