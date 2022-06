Perusahaan farmasi yang bergerak di bidang Nutraceutical Products (food supplement dan herbal medicine) dan Over The Counter, Bintang Toedjoe berhasil memecahan rekor Gowes 4 day “Push The Limit” Jakarta-Bali dengan catatan Moving time kurang dari 48 Jam, kegiatan ini dimulai Senin (20/6) hingga (24/6) Kegiatan ini melibatkan 5 Elite Spartan dan 21 Support Spartan yang terdiri dari berbagai komunitas Gowes seperti ASC, KGB, Alsut Loop, Mozia Loop, SCC dan dukungan dari Build a Bike.

Selain ingin memecahkan rekor, kegiatan ini juga menjadi ajang launching produk terbaru Bintang Toedjoe, Sport Gel, untuk wilayah Jawa dan Bali lho. Selama event Gowes 4 Day Jakarta-Bali ini, produk Sport Gel akan menemani para rider spartan dalam perjalannya sejauh 1.250 km.

“Spartan sendiri memiliki makna SPIRIT TO THE NEXT LEVEL, Sport Gel akan menemani para rider spartan untuk berusaha memecahkan rekor ini dan rute Jakarta-Bali juga sebagai langkah awal dalam launching produk kami di Jawa dan Bali. Untuk selanjutnya, segera bisa hadir di seluruh Nusantara,” ujar Fanny Kurniati, Presiden Direktur PT. Bintang Toedjoe.

“Dan ini tentunya akan jadi momen yang penting dan bersejarah bagi teman-teman semua, khususnya buat Sport Gel,” katanya.

Dalam perjalanan memecahkan rekor ini para Spartan harus menempuh jarak 1250 km dan di bagi menjadi 4 etape.

Etape 1 adalah rute Jakarta-Semarang dengan jarak tempuh 472 km, pada etape 1 banyak sekali tantangan yang menghadang salah satu nya para Spartan harus melewati panasnya terik matahari sepanjang jalur Indramayu – Cirebon.

Bahkan tidak hanya itu para Separtan harus menghadapi ujian sesungguhnya pada saat melalui jalur Alas Roban disertai hujan deras yang sempat membuat mental para Spartan hamper down, namun karena tekad yang kuat para Spartan akhirnya tiba di ALL STAY HOTEL SEMARANG pada pukul 22.30.

Etape 2 adalah rute Semarang-Surabaya, Pada etape kedua ini para Spartan melakukan perjalanan sejauh 352 km dengan titik start di Hotel All Stay Semarang menuju Hotel Fairfield By Marriot Surabaya dengan melewati jalur Semarang-Solo-Madiun-Nganjuk-Jombang-Mojokerto-Surabaya.

Diawal Perjalan para Spartan langsung disuguhkan dengan tantangan yang terbilang sangat sulit yaitu jalur Gombel, bahkan tidak semua pegowes bisa "Taklukan" Gombel.

Tanjakan Gombel yang berlokasi di Jalan Setiabudi menjadi salah satu jalur yang harus ditempuh Spartan dalam melintasi rute Semarang-Surabay. Kawasan itu memang dikenal sebagai medan berat bagi para pegowes karena curamnya tanjakan dan jarak yang harus ditempuh mencapai 2 kilometer dengan kemiringan hampir 45 derajat.

Didalam perjalanan salah satu Spartan Jeffry Irawan sempat mengalami cidera hamstring, namun karena tekad dan mental baja Jeffry tetap melanjutkan perjalanan tentunya dengan support dan dukungan dari 4 Spartan lainnya Handika, Nelson Gozali, Afandi Munir dan Andrian Hidayat. Akhrinya pada pukul 23.45 Spartan tiba di Hotel Fairfield By Marriot Surabaya.

Etape 3 adalah rute Surabaya - Banyuwangi dengan jarak tempuh 282 km, pada etape 3 rintangan yang paling berat adalah para Spartan harus melewati jalur baluran yang minim penerangan. Etape ketiga terbilang tidak terlalu berat di bandingkan etape 1 dan etape 2 namun yang paling menjadi catatan adalah energy para Spartan di hari kegita tentunya tidak semaksimal dengan hari pertama. SportGel disini hadir menemani para Spartan untuk tetap selalu dalam kondisi terbaiknya.

Etape 4 adalah rute Banyuwangi – Denpasar dengan jarak tempuh 147 km, pada etape 4 para Spartan mendapatkan booster spirit karena ini adalah etape terakhir dan etape yang jaraknya paling pendek di bandingkan etape-etape sebelumnya.

Pada Kamis (24/6) Spartan berhasil memecahkan rekor gowes Push The Limit Jakarta-Bali non stop 4 hari dengan Moving time kurang dari 48 Jam.

Diretor Bussiness of Consumer Bapak Daniel Christanto mengatakan “Event Gowes Push The Limit ini adalah ajang Sportgel membuktikan diri sebagai produk yang layak menjadi pendamping para pecinta olahraga, dan kita ingin membuat sesuatu yang dapat menginspirasi semua orang, terima kasih untuk para 5 Elite Spartan dan 21 Support Spartan. Saya ucapkan selamat untuk Spartan #CongratulationSpartan”.

Sebelumnya, kamu harus tahu dulu ya apa itu Sport Gel. Jadi, Sport Gel merupakan suplemen yang mengkombinasikan nutrisi padat dan cair yang dapat menjadi sumber energi terkonsentrasi. Dengan kata lain, Sport Gel ini akan menggantikan tenaga yang hilang selama aktivitas fisik dan mengisi kembali glikogen serta kalori yang dibakar setelah menjalankan aktivitas olahraga.

Manfaat itu bisa kamu dapatkan, karena Sport Gel mengandung L-carnitin, Maltodextrin, dextrose, dan vitamin B. Sport Gel merupakan kombinasi yang pas dan gampang diserap oleh tubuh dan dibakar untuk menjadi energi sebagai pengganti kalori yang hilang saat berolahraga.

Sport Gel dari Bintang Toedjoe ini berisi 50 ml dengan kemasan single dose dan tube yang mudah dan praktis dibawa saat lari, gowes, maupun olahraga lainnya. Sport Gel ini juga menjadi brand lokal pertama di Indonesia yang mendapatkan naming sport dari BPOM. Eits, ada satu lagi lho, harganya pun sangat terjangkau, hanya Rp 5000 per sekali konsumsi! Gimana? Stamina tubuh tetap terjaga, dompet aman sentosa kan kalau gitu?

Nah, karena kandungannya yang sangat lengkap untuk stamina tubuh selama berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang pembuktian manfaat #GoSportGoExtraLevel dari Sport Gel lho. Selain itu, juga sebagai ajang test produk Sport Gel, apakah bisa diterima masyarakat atau tidak sebagai produk sport endurance.

(CM)

(Wid)