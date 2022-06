ARTIS cantik Olla Ramlan kembali mencuri perhatian. Bukan soal kabar perceraian, melainkan gaya OOTD-nya yang semakin kece dan menawan. Bahkan, wanita kelahiran 15 Februari 1980 itu disebut-sebut bak anak muda.

Hal itu dapat dilihat dalam unggahannya di Instagram. Dikatakan, potret itu diambil setelah Olla baru saja sembuh dari penyakitnya.

"Baru sembuh dikit, udah pecicilan pengen pergiii bentar gapp yaaaah," tulisnya dalam keterangan, dikutip Senin (27/6/2022).

Outfitnya sebenarnya simpel bergaya smart casual, memadukan blazer putih dengan celana jeans dan high heels putih. Untuk hijabnya, dia memilih pashmina putih yang ditata rapi ke belakang membuat penampilannya semakin maksimal.

Ditambah lagi dengan aksesori kacamata serta tas fancy-nya. Olla tak tampak seperti wanita berusia 42 tahun, postur tubuhnya masih sangat fit bak anak muda. So gorgeous!

Sontak unggahan itu dibanjiri beragam reaksi netizen. Banyak yang memuji tampilan ibu tiga anak itu, lantaran gayanya masih sangat kece dan kekinian bak anak muda.

"Always kece mami Olla," tulis tia****.

"Absolutely gorgeous," tulis tho****.

"Your my best in the world ur fashion ,the way how you dressed. Amazing," tulis muki****.

"Wow very nice fantastic," tulis war****.

"Kece banget kayak anak muda," tulis qyo****

