PENAMPILAN Aurel Hermansyah tak pernah lepas dari sorotan publik. Ini tak terlepas dari gaya Aurel yang terlihat modis dan kekinian.

Terbaru, gaya istri Atta Halilintar saat menjadi juri di Idola Cilik yang mencuri perhatian. Diunggah akun Instagram @fashion_aureliehermansyah_atta, kali ini ibu satu anak itu tampil dengan setelan formal.

Aurel mengenakan atasan warna putih yang dipadukan dengan celana kain. Aurel memadukannya dengan hijab warna hitam dan jaket abu-abu yang membuatnya terlihat elegan.

Belum lagi, Aurel juga memakai berbagai aksesoris sebagai penunjang penampilannya. Di antaranya gelang dan cincin yang menambah kesan elegan penampilan Aurel.

Sementara itu, jaket yang dikenakan Aurel sendiri merupakan koleksi brand fashion ternama, Kate Spade. Puff Sleeve Tweed Jacket tersebut dibanderol Rp7.990.000.

Penampilan Aurel pun langsung mengundang komentar dari netizne. Tak hanya nominal harga jaket, gaya Aurel banjir pujian dari netizen.

"Bbrp hr menjuri ootd nya kece" sesuai sm umur❤️🔥👏," ujar @herminaa***

"MAMa ameena dandanan ny top, udh kya anggota dewan..😍😍," kata @azaarah_de***

"Suka banget klo pakai ginian...apalagi ama rok plitsket," samung @nurutiend***

"Mamanur You Are The Best 😍😍😍," timpal @awangsad***

"Baju mamanur 3bulan gaji suami😂," kata @rifda_adz***

(hel)