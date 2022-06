MARIA Vania bisa dibilang salah satu selebriti yang kerap mencuri perhatian di Instagram. Tak hanya tips sehat atau olahraga, tetapi juga penampilannya.

Maria Vania memang memiliki kecantikan yang menjadi kerap membuat netizen terpesona. Belum lagi body goals Maria Vania, tak hanya yang membuatnya terlihat bugar, tetapi juga seksi.

Tak hanya itu, presenter cantik berusia 31 tahun ini juga memiliki gaya yang modis. Seperti penampilannya baru-baru ini saat selfie di depan cermin alias mirror selfie.

Maria Vania tampil cantik dan kece mengenakan tanktop kuning. Dia memadukannya dengan flanel crop top dan celana jeans putih.

Mengenakan tanktop, terlihat tubuh Maria Vania yang bugar dan kencang. Begitu pun dengan perut rata hasil dari rajin berolahraga dan diet sehat.

Selain itu, kecantikan artis yang akrab disapa Vania itu pun begitu memesona dengan rambut panjang tergerai. Penampilannya pun sukses membuat netizen jatuh cinta.

"My lady....😍😍😍," ujar @wadidaw***

"You are looking so pretty 😍," kata @muslimsua***

"Auto jatuh cinta! ❤️," tutur @uban_sil***

"Outfit nya keren banget mba perpaduan warna nya juga cocok banget love it ❤️," ungkap @rkmnh1***

"Wadaw😍😍 cantik bgtttt," kata @herry_adi_ir***

