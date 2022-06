7 POTRET Stefanny Kiela berikut ini bakal bikin para pria terpana. Bahkan, Stefanny Kiela pun terpilih menjadi asisten pribadi pengacara kondang Hotman Paris.

Kalau sudah menjadi aspri Hotman Paris, kecantikannya sudah tak perlu diragukan lagi, bukan? Stefanny memang memiliki paras cantik nan memesona. Didukung tubuhnya yang semampai, berbagai potretnya pun tak pernah gagal membius pandangan publik. Penasaran? Dihimpun dari Instagram @stefannielareal, yuk intip potretnya!

1. Senyum manis memesona





(7 Potret Stefanny Kiela, Foto: @stefannykielareal/Instagram)

Stefanny Kiela memiliki senyum manis nan memesona. Hal itu terlihat jelas dalam potret ini. Sambil memamerkan kue ulang tahunnya, dia tampak begitu cantik dengan rambut panjangnya yang terurai. Ditambah lagi dengan pulasan makeup flawless-nya. Tak heran jika Hotman Paris mendapuknya sebagai asisten pribadi!

BACA JUGA :Â Potret Cantik Aspri Termuda Hotman Paris Coco Lee, Cosplay ala Boa Hancock

2. Tampil modis





(7 Potret Stefanny Kiela, Foto: @stefannykielareal/Instagram)

Sebagai aspri Hotman Paris, tentunya Stefanny Kiela harus selalu tampil prima di berbagai kesempatan. Dia pun cukup terampil soal berbusana. Di sini, dia memadukan blus tanpa lengan warna putih dengan highwaist hijau dan flat shoes berkelip, bergaya simpel namun tetap modis. Wajahnya pun dipulas cantik dengan makeup flawless look dan lipstik pink. Sementara rambutnya dibiarkan tergerai untuk memberi kesan anggun yang menawan. Sambil tersenyum manis dan menatap arah kamera, Stefanny Kiela sukses bikin netizen terpana!

BACA JUGA :Â 7 Potret Canetta Juliana, Aspri Ke-39 Hotman Paris yang Imut Menggemaskan!

3. Makeup flawless look





(7 Potret Stefanny Kiela, Foto: @stefannykielareal/Instagram)

Tak hanya berbusana, Stefanny Kiela juga pandai soal merias wajah. Di potret ini, kecantikannya begitu paripurna dengan pulasan makep flawless look serta highlighter yang on point. Perpaduan eye shadow merah muda dengan bulu matanya yang lentik pun memberi penampilan yang apik dan cantik pada wajahnya. Ditambah lagi dengan lukisan alisnya yang on fleek. Dengan tatapan matanya yang tajam, Stefanny Kiela sukses menghipnotis publik!

4. Seksi selfie





(7 Potret Stefanny Kiela, Foto: @stefannykielareal/Instagram)

Stefanny Kiela memang cukup narsis di Instagram. Kali ini dia berpose selfie dalam balutan tank top merah bertali tipis membuat penampilannya terkesan seksi. Terlebih bahu mulus dan ketiaknya turut tersorot di kamera. Aura keseksiannya semakin menggelegar kala rambutnya yang panjang dibiarkan terurai ke samping, menampilkan leher jenjangnya yang indah. Sambil menopang dagu dan memasang wajah fierce, Stefanny Kiela tampak begitu cantik.

5. Pose candid (7 Potret Stefanny Kiela, Foto: @stefannykielareal/Instagram) Kalau ini potret Stefanny Kiela saat sedang nongkrong cantik di restoran. Penampilannya cukup terbuka, memakai atasan tanpa lengan warna hitam memamerkan bahu mulus dan tulang selangkanya yang seksi. Tak ketinggalan, kacamata gaya pun turut dipakai sebagai aksesori. Sementara rambutnya digerai seperti biasa, membuat aura keseksiannya semakin membara. Sambil berpose candid dan menopang dagu, Stefanny Kiela tampak begitu memesona. 6. Melamun tetap cantik (7 Potret Stefanny Kiela, Foto: @stefannykielareal/Instagram) Melamun saja tetap cantik, begitulah kecantikan natural dari seorang Stefanny Kiela. Dengan rambut badainya yang bergelombang, aura kecantikan Stefanny pun semakin terpampang. Ditambah lagi dengan pulasan makeup flawless look-nya. Didukung pencahayaan yang mumpuni, kecantikannya pun semakin berseri. So pretty! 7. Pose di depan Lamborghini (7 Potret Stefanny Kiela, Foto: @stefannykielareal/Instagram) Stefanny Kiela tak ada habisnya membuat netizen tergila-gila. Kali ini dia tampil seksi sambil berpose sandaran di depan Lamborghini. Dia memakai one shoulder hitam memamerkan kulit mulus dan kakinya yang jenjang. Ya, potongan tinggi dari dress itu menampilkan paha mulusnya karena dress itu tersingkap. Aura keseksiannya semakin terpancar kala rambutnya yang bergelombang dibiarkan menjuntai. Dengan pulasan makeup bold look dan lipstik merah merona, Stefanny Kiela terlihat begitu menawan. So hot!