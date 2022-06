Pada 25 Juni 2022 lalu, Vision+ hadir sebagai media partner pada Ubud Food Festival 2022 yang bertema heroes atau pahlawan di bidang kuliner. Dalam acara ini, Vision+ membagikan promo menarik sekaligus mempersembahkan konten bertema kulinernya.

Festival kuliner Ubud Food Festival kembali digelar pada 24 hingga 26 Juni lalu, setelah dua tahun berhenti karena pandemi. Ubud Food Festival mengundang para pecinta kuliner dan masyarakat umum untuk menikmati kemeriahan kuliner dan kreatifitas budaya Indonesia.

Sebagai platform OTT dengan channel dan konten Video on Demand dari berbagai genre, Vision+ memiliki beragam konten bertema kuliner yang bisa dinikmati oleh masyarakat, terutama para pecinta kuliner. Salah satunya Vision+ originals Once Upon a Time in Chinatown, yang dipersembahkan dalam sesi screening di Ubud Food Festival 2022.

Serial bergenre dokumenter ini membahas mengenai kisah dibalik restoran-restoran yang ada di Jakarta, dengan Zack Lee sebagai sutradara dan Sheila Timothy sebagai produser, yang juga hadir pada Ubud Food Festival 2022.

Tak hanya itu, Managing Director Vision+, Ibu Clarissa Tanoesoedibjo, dan Head of Creative Original Production Vision Pictures, Bapak Lukman Sardi, juga turut hadir sebagai perwakilan Vision+ di acara tersebut.

“Harapannya, kita terus dapat memberikan dukungan terhadap perkembangan budaya kuliner nusantara seperti yang telah dilakukan Ubud Food Festival. Kebetulan, di Vision+ memang ada channel khusus kuliner,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo.

Selain sesi screening dan talk show, Vision+ juga menyediakan promo menarik berupa voucher gratis Vision+ Premium di booth Vision+, yang menarik antusiasme pengunjung. Dengan begitu, masyarakat bisa turut mendukung perkembangan kuliner Indonesia dengan menikmati konten-konten kuliner yang ada di Vision+.

Untuk menikmati berbagai konten menarik di Vision+, unduh aplikasi Vision+ di Google Play Store atau App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok) atau Whatsapp di 0888 8000 00.

(DRM)