SERINGKALI kita sudah berusaha tidur. Namun rasanya mata sukar terpejam dan pikiran malah jauh melayang-layang.

Nah, agar kamu lebih mudah tidur, coba tips berikut ini seperti dikutip dari The Institute for fungtional medicine. Terdapat sejumlah faktor non medis guna mengatasi susah tidur.

Simak ya, caranya berikut ini:

1. Buatlah temperatur kamar berkisar 24-26 derajat Celcius

2. Bikin keadaan lingkungan tempat tidur kurang cahaya alias redup, bahkan gelap biasanya lebih nyaman

3. Buatlah lingkungan menjadi lebih tenang dan tidak bising

4. Buatlah warna ruangan yang lembut dan bikin nyaman

5. Tidurlah dengan kualitas kasur terbaik, yang nyaman dan empuk

6. Kondisi kamar tidur harus bersih dan sehat.

Nah, cobalah berbagai tips tersebut untuk memudahkanmu tidur ya!

