HESTI Purwadinata akan berpasangan dengan Erika Carlina bakal melawan duet Raisa dan Anya Geraldine di acara Vindes Sport bertajuk Tepok Bulu 2022. Jelang pertandingan tersebut, istri Edo Borne itu tampak melatih kemampuannya dengan serius di lapangan.

Momen itu pun dibagikan Hesti dalam Instagram. Dalam keterangannya, wanita kelahiran 15 Juni 1983 itu mengaku resah di detik-detik pertandingan yang akan digelar pada 3 Juli 2022 mendatang. "Tebok bulu ini sungguh meresahkan hari hariku," tulisnya dalam keterangan, dikutip Selasa (28/6/2022). Berikut potretnya yang dirangkum dari akun Instagram @hestipurwadinata.

Tampil sporty

Dalam unggahannya, Hesti Purwadinata tampil cantik bergaya sporty mengenakan setelan jersey Fila berwarna peach serta rok mini berwarna senada. Dia dengan tegap memegang raket hijaunya dan terlihat begitu siap bermain di laga. Tak lupa, rambutnya pun dikuncir kuda agar geraknya lebih leluasa.

Pesonanya bikin salfok

Hesti Purwadinata terlihat sangat fokus dan serius saat latihan di potret ini. Matanya terbelalak melihat kok yang terbang dari lapangan lawannya, tak boleh lepas sedikit pun dari pandangannya. Gerakannya pun begitu energik dan gesit hingga tubuhnya dipenuhi keringat dan baju jersey-nya jadi basah. Kalau dihadapkan lawan cantik seperti ini, siapa yang nggak salah fokus dengan pesonanya?

Body goals

Dengan tubuh dibasahi keringat seperti ini, Hesti jadi terlihat lebih seksi, ya. Terlebih jersey itu tampak sangat ketat, membentuk lekuk tubuhnya yang semampai. Roknya pun super pendek menampilkan paha mulusnya. Meski tanpa pulasan makeup yang mencolok, Hesti Purwadinata tetap saja memesona. Bahkan, kulitnya tampak glowing terkena cahaya. Pesonanya pun semakin membara saat bermain bulu tangkis di lapangan. "Asli teh hes slide terakhir kaya anak kuliahan mukanya..saat masih pulen pulennya,mantul teh hes," tulis yud****.

Sudah pas jadi atlet bulu tangkis nih!

Kalau ini potret saat Hesti melompat untuk menepuk bola bulu tangkisnya. Gayanya sudah seperti atlet bulu tangkis profesional kan? Lihat ekspresinya, sangat fokus dan serius memukul bola dengan raketnya. Nampaknya, Hesti bersama Erika sudah sangat siap melawan duet Raisa dan Anya Geraldine di laga mendatang!

Tentu saja unggahan itu langsung dibanjiri beragam reaksi netizen. Banyak yang memberi dukungan untuknya, tak sedikit pula yang salah fokus dengan pesonanya.

"Tante Tante best of the year jatuh ke Tante Hesti," tulis robe****.

"Gayanya udah kaya atlet sih," tulis dwi****.

"Hesti cantik bnget," tulis igo****.

"Beneran cantik dan berisi," tulis yam****.

"Kaya anak muda nih ya ampun teh masih geulis aja si teteh," tulis esk****.

"Teh semangat teh," tulis naad****.