RESTORAN yang menyajikan makanan all you can eat saat ini makin menjamur. Di tempat itu, pengunjung bisa menyantap semua menu sepuasnya hanya membayar dengan biaya tertentu dalam waktu yang sudah ditentukan.

Hal itu tentu saja dimanfaatkan banyak orang yang makan di restoran all you can eat untuk menyantap semua menu agar tidak merasa rugi. Rupanya hal itu juga yang dilakukan oleh pemilik akun TikTok @dimasnht.

Dalam unggahan tersebut, terlihat beberapa pria datang ke restoran all you can eat untuk menikmati berbagai macam daging. Siapa sangka, mereka menghabiskan 8 kilogram daging loh di restoran itu.

Sejumlah pria itu merupakan anak gym yang memang memiliki porsi makan yang besar dan membutuhkan makanan dengan olahan daging sebagai sumber protein.

Pertama-pertama, pelayan di restoran itu menyajikan 8 kilogram daging. Mereka pun membakar dan menyantap semuanya dengan sangat nikmat.

Meskipun sudah makan daging sebanyak itu, para pria tersebut tak mau rugi untuk mengambil makanan lainnya. Belum cukup sampai di situ, para pria itu kembali mengambil daging sebanyak 6 kilogram.

"Mulai begah guys. Semoga didatengin anak gym nggak rugi yah ini restoran," tulis pria dalam unggahannya.

Selesai menyantap semua makanan, mereka pun merasa sangat kenyang. Bahkan beberapa di antara mereka sudah mengeluh menjadi gendut karena banyak makan.

Postingan tersebut pun sudah ditonton lebih dari 72 ribu orang dan mendapat beragam komentar dari netizen. "Owner: jangan biarkan merereka makan di sini lagi," kata tejexxx. "Langsung diblacklist dari restonya," kata bebxxx. "Pernah ketemu anak gym di ayce Bandung. Makannya banyak banget kaya nggak pernah makan," ucap mashxxx. "Sebulan kaya gitu bisa-bisa ownernya bangkrut," ucap onfxxx.