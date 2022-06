SELF Love atau mencintai diri sendiri jadi salah satu isu sosial kesehatan mental yang banyak digaungkan saat ini.

Jika mendengar self love, salah satu yang biasanya terlintas ialah tidak merasa insecure dengan diri sendiri dan bangga atas apa pun pencapaian yang sudah diraih hingga sekarang.

Tidak hanya prestasi di bidang pekerjaan, sekolah, atau aspek sosial kehidupan lainnya. Jangan salah, wujud bentuk cinta pada diri sendiri bisa juga dihubungkan dengan kesehatan, yakni dengan rutin melakukan tes kesehatan secara menyeluruh atau medical check up (MCU).

Wujud self love seperti ini, salah satunya dilakukan oleh influencer Michelle Hendra atau biasa disapa Michimomo. Ia menjadikan rutinitas tes laboratorium sebagai self love untuk dirinya sendiri, Menurutnya, dengan tahu bagaimana kondisi tubuh sendiri, itu sama saja dengan bentuk memberikan cinta kepada diri sendiri.

"Kan dengan rutin melakukan tes laboratorium, kita jadi tahu seperti apa tubuh kita. Jadi, self love enggak hanya merawat kecantikan kulit dan wajah, tapi sadar seperti apa kondisi kesehatan tubuh," ungkap Michimomo di acara Media Gathering Prodia 2022, Selasa (28/6/2022).

Michimomo sendiri melakukan tes laboratorium secara rutin 3 bulan sekali. Itu menurutnya periode yang paling ideal menurut kondisi kesehatannya, dengan sudah disesuaikan rekomendasi dokter pribadinya.

Sadar akan kondisi kesehatannya serta tahu bagaimana lifestyle hidupnya, itu yang membuat Michimomo berinisiatif melakoni MCU sebagai bentuk deteksi dini dan self love.

Lagipula, sambungnya, saat ini tes laboratorium untuk pemeriksaan dasar dengan sampel darah misalnya, itu sudah bisa dilakukan di rumah. Artinya, mau tes laboratorium enggak harus ke fasilitas kesehatan lagi.

"Sekarang, masyarakat di kota besar sudah dimudahkan sekali dengan adanya layanan jasa yang mana tes laboratorium bisa dikerjakan di rumah," tambahnya.

Secara medis, seperti dikatakan Direktur Business and Marketing Prodia, Indriyanti Rafi Sukmawati sebetulnya rutin medical check up bisa dilakukan per 6 bulan atau setahun sekali.

"Kalau berdasar timeline biasanya, medical check up itu dikerjakan 6 bulan sampai 1 tahun sekali. Itupun harus sesuai dengan rekomendasi dokter, ya," terangnya.

Namun, mungkin pada beberapa kasus khusus, diperlukan tes lebih sering sesuai dengan kondisi kesehatannya.

"Mengetahui kesehatan tubuh akan jauh lebih penting daripada mengobati. Maka dari itu, jangan tunda untuk tes laboratorium, sebelum akhirnya malah mengidap penyakit tertentu karena telat dicegah. Jadikan medical checkup sebagai bagian dari lifestyle, itu akan membuat kita semakin aware dengan tubuh dan kesehatan,” tutup Indri.