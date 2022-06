MNC Vision di bawah naungan PT MNC Vision Networks Tbk merupakan Pay TV Keluarga Indonesia dengan layanan satelit Direct-To-Home (DTH) yang menayangkan saluran-saluran premium, Free To Air (FTA) terlengkap, baik nasional ataupun internasional dalam berbagai genre, mengadakan acara Cooking Class khusus untuk Keluarga Vision dengan tema Fun KIDchen.

Berangkat dari tema tersebut, MNC Vision hadir untuk menemani Keluarga Vision di tengah-tengah hari libur sekolah anak. Fun KIDchen sendiri merupakan salah satu rangkaian acara HUT MNC Vision ke-28 yang jatuh pada tanggal 8 Agustus 2022 mendatang, dengan tujuan untuk memperkuat ikatan emosional dan menciptakan momen yang tak terlupakan antara orangtua dan anaknya.

Adita Widyansari selaku Director of Pay TV Product Marketing & Subscriber Management MNC Vision Networks mengatakan, “Sebagai pionir di industri Pay TV, kami ingin terus memberikan apresiasi luar biasa bagi para pelanggan yang telah setia dan terus berusaha mengikuti perkembangan era digital yang terus berkembang,"

"Acara Fun KIDchen yang merupakan salah satu rangkaian dari HUT MNC Vision ini sekaligus menjadi penegas dari komitmen kami bahwa MNC Vision menjadi televisi berlangganan yang memberikan tayangan menghibur, informatif dan edukatif sebagai langkah untuk mencerdaskan seluruh masyarakat Indonesia serta selalu menyajikan program-program siaran unggulan, baik lokal maupun internasional khusus untuk Keluarga Indonesia.”

Fun KIDchen diadakan di Lido Lake Resort by MNC Hotel yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat dan dihadiri oleh Direksi MNC Vision Networks, Direksi MNC Vision, Chef Stefani Horison pemenang Masterchef Indonesia Season 5 selaku juri dari acara Fun KIDchen, serta para pelanggan setia MNC Vision.

Rangkaian acara Fun KIDchen dimulai dari sambutan dari Chef Stefani Horison, demo memasak yang dilanjuti oleh kompetisi memasak bersama orangtua dan anak, foto bersama hingga pemberian hadiah kepada peserta Fun KIDchen yang merupakan pelanggan setia MNC Vision.

Hadiah yang diberikan untuk Juara ke-3 yaitu mendapatkan voucher spa di Lido Lake Resort by MNC Hotel, Juara ke-2 mendapatkan voucher makan malam di Lido Lake Resort by MNC Hotel, dan Juara ke-1 mendapatkan voucher menginap di Lido Lake Resort by MNC Hotel. Dengan ini, MNC Vision beharap bisa terus memberikan apresiasi kepada pelanggan setia yang sudah menemani perjalanan selama hampir 28 tahun.

Jangan lewatkan semua informasi mengenai MNC Vision dan berlangganan sekarang dengan mengunjungi: www.mncvision.id

(mrt)