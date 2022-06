9 POTRET Artis single dad saat bersama puterinya kerap jadi sorotan netizen. Banyak orang beranggapan artis-artis itu bisa sangat dekat dengan anaknya karena menjadikan mereka seperti teman sendiri.

Tak hanya satu figur, tapi ada beberapa artis single dad yang bisa begitu dekat dengan anaknya. Mereka pun kerap jadi idola netizen yang dianggap berhasil mengurus anak sekalipun urusan rumah tangganya gagal.

Nah, di artikel ini MNC Portal coba merangkum 9 artis single dad yang berhasil curi perhatian karena kedekatan mereka dengan anak-anaknya. Siapa saja mereka?

1. Nicky Tirta





(9 Potret Artis Single Dad saat Bersama Puterinya, Foto: @nickytirta/Instagram)

Nicky Tirta adalah salah seorang artis yang kerap jadi sorotan utama saat bicara single dad yang akrab sekali dengan puterinya. Lihat saja foto ini, dia punya 'nyalon day' bareng puterinya, lho. Terlalu gemas, bukan?

Mereka berdua tampak seperti sahabat setia. Nicky pun ternyata mau, ya, pergi ke salon demi puterinya tampak secantik ini. Cool!

2. Ariel NOAH





(9 Potret Artis Single Dad saat Bersama Puterinya, Foto: @arielnoah/Instagram)

Sosok single dad yang juga kerap jadi sorotan adalah Ariel NOAH. Ariel beberapa bulan lalu bahkan mengajak serta puterinya Alleia Anata untuk pergi ke Paris. Foto mereka viral karena dianggap terlalu sweet.

3. Marcelino Lefrandt

(9 Potret Artis Single Dad saat Bersama Puterinya, Foto: @marcelinolefrandt/Instagram)

Artis lain yang juga dianggap berhasil jadi ayah luar biasa untuk anaknya adalah Marcelino Lefrandt. Di foto ini, dia terlihat mengajak puterinya 'nge-date' pergi ke wahana misteri KKN di Desa Penari yang berada di FX Sudirman. Gemas sekali, ya, ayah mengajak jalan puterinya seperti sedang nge-date.

4. Gading Marteen

(9 Potret Artis Single Dad saat Bersama Puterinya, Foto: @gadiiing/Instagram)

Duda berikutnya yang juga begitu dekat dengan anak perempuannya adalah Gading Marteen. Ia selalu menyempatkan waktu untuk merayakan momen istimewa bersama Gempita.

5. Zack Lee

(9 Potret Artis Single Dad saat Bersama Puterinya, Foto: @zackleelife77/Instagram)

Artis single dad berikutnya yang juga terlihat sangat akrab dengan puterinya adalah Zack Lee. Mantan suami Nafa Urbach ini kerap membagikan foto bareng Mikha, anak perempuannya, di Instagram dan banyak netizen terkesima dengan hal itu. Salah satunya foto ini, too cute, right?

6. Samuel Rizal





(9 Potret Artis Single Dad saat Bersama Puterinya, Foto: @samuelrizal1/Instagram)

Berikutnya ada Samuel Rizal. Artis single dad ini pun terlihat begitu penuh perhatian kepada puterinya. Bahkan, di unggahan ini Samuel Rizal mencurahkan isi hatinya tentang sang anak.

"You are my heart, my soul, my best thing that has ever happened to me. The source of many laughs and a few tears. You are my world, Cintanyaduduselalu," kata Samuel.

7. Niko Al Hakim alias Okin (9 Potret Artis Single Dad saat Bersama Puterinya, Foto: @okintph/Instagram) Okin adalah nama lain artis single dad yang bisa begitu dekat dengan puterinya. Bahkan, di potret ini kita bisa lihat kalau Okin membawa serta puterinya ke atas panggung. Gemas tidak menurut Anda? 8. Hassan Alaydrus

(9 Potret Artis Single Dad saat Bersama Puterinya, Foto: @hassanalaydrus/Instagram) Selebgram yang satu ini pun jadi sorotan netizen. Hassan dan Vicky, mantan istrinya, dulu dianggap pasangan paling romantis dan dijadikan banyak panutan. Tapi, perceraian di antara mereka mengharuskan Hassan dan Vicky mengurus anak terpisah. Tapi, lihat deh potret gemas Hassan dan puterinya ini. Senyum merekah di antara mereka benar-benar membahagiakan sekali untuk dilihat, ya. 9. Bams (9 Potret Artis Single Dad saat Bersama Puterinya, Foto: @bams_1606/Instagram) Penyanyi yang satu ini menyandang status duda pada 2021. Meski begitu, kedekatan di antara Bams dengan puterinya benar-benar luar biasa. Bams pun sering sekali membagikan foto bareng puteri tersayangnya di Instagram. Salah satunya potret ini, mereka tampak bahagia sekali, ya. Baju kembaran dengan sang puteri pun terlihat menggemaskan. So, itu dia 9 artis single dad yang terlihat kompak dan akrab dengan puterinya. Mereka tentu punya caranya tersendiri untuk bisa dekat dengan puterinya, tapi semuanya benar-benar luar biasa.