9 POTRET Fuschia Ravena berikut ini bakal bikin para pria takjub dengan pesonanya. Saking cantiknya, Fuschia Ravena bahkan dinobatkan sebagai Ratu alias pemenang di salah satu kontes kecantikan.

Tentu saja sebagai pemenang, Ratu kecantikan Filipina ini memiliki prestasi yang mumpuni, membuat Fuschia semakin sempurna. Selain pintar di akademi, Fuschia juga pandai soal memadupadankan busana.

Tak jarang, dia pun tampil seksi mamerkan lekuk bodinya yang aduhai di media sosial. Seperti apa? Berikut 9 potret Fuschia Ravena yang telah MNC Portal rangkum dari Instagram pribadinya, Rabu (29/6/2022).

1. Senyum manis nan memesona

Fuschia Ravena memang memiliki senyum manis nan memesona. Hal itu terlihat jelas dalam potret ini. Wajahnya dipulas cantik dengan makeup nude look, yang tak tampak pucat di wajahnya. Sementara rambutnya dibiarkan tergerai anggun membuat pesona kecantikannya semakin tak terbantahkan. Dilengkapi mahkota kebanggaanya, Ratu Kecantikan Filipina itu sukses membuat netizen terpana. "Beautiful smile," tulis off****.

2. Cantik berseri

Fuschia Ravena terlihat begitu bahagia mendapat mahkota baru dalam sejarah hidupnya. Senyumnya tampak sumringah, disertai aura kebahagiaan yang terpancar dari wajahnya. Sepertinya Fuschia tak bisa melepaskan pandangannya dari mahkota yang berkilauan itu. Baru bangun tidur pun langsung mengabadikan momen bersama mahkota kebanggannya. Dengan geraian rambutnya yang indah, Fuschia Ravena tampak begitu memesona. "Congratulations our Queen," tulis muty****.

3. Sexy bikini

Bermain ke pantai, Fuschia Ravena tampil seksi hanya berbalut bikini leopard. Posenya yang tengkurap manja pun membuat keseksiannya semakin terpancar. Apalagi body aduhai Fuschia turut terpampang di kamera, tak terkecuali bokongnya yang kencang. Aura keseksiannya semakin membara dengan rambut berantakan serta tubuhnya yang basah. Sambil tersenyum manis ke kamera, Fuschia Ravena tampak begitu menggoda. So hot!

4. Tampil elegan dengan dress hitam

Kali ini Fuschia Ravena tampil elegan dalam balutan dress hitam rancangan desainer Ia Coca. Selain cantik, dress model bahu terbuka itu juga memberi kesan seksi karena area dadanya terpampang nyata di kamera. Apalagi rambutnya juga dicepol tinggi, menampilkan leher jenjang serta tulang selangkanya yang seksi. Agar lebih maksimal, wajahnya pun dirias cantik dengan makeup natural look dan lipstik merah merona. Sambil tersenyum manis menatap arah depan, Fuschia Ravena tampak begitu menawan!

5. Makeup natural look

Fuschia Ravena memang cantik paripurna. Di sini, kecantikannya semakin sempurna dengan pulasan makeup natural look serta lipstik pink ombre yang natural. Highlighter-nya pun tampak on point, membuat wajahnya semakin flawless. Dilengkapi sanggulan modern yang menyisakan poni, pesonanya pun semakin berseri. So pretty!

6. Pesona sang Ratu Kecantikan





Pesona seorang Ratu Kecantikan memang ada dalam diri Fuschia Ravena. Dia tampak seperti dewi yang mengendali penuh kekuasaan dalam balutan dress bernuansa emas-perak yang berkelip ini. Apalagi rambutnya yang bergelombang dibiarkan menjuntai tersibak angin. Aksesori mutiara dan berlian yang berkilauan di lengannya pun semakin menambah aura kecantikan Ratu asal Filipina ini. Dengan tatapan matanya yang tajam, Fuschia sukses menghipnotis pandangan publik. Tak ayal jika dia dijadikan Ratu Kecantikan pada 2022 ini.

7. Seksi pakai baju menerawang





Fuschia Ravena kali ini tampil seksi mengenakan busana hitam bermotif leopard yang transparan. Ya, kulit mulus dan payudaranya pun langsung terpampang di kamera, tak terkecuali lekuk tubuhnya yang langsing. Aura keseksiannya semakin menggelegar kala rambutnya yang badai dibiarkan tergerai dengan kesan messy. Dilengkapi pulasan makeup nude yang juga tampak glam look, penampilan Fuschia Ravena pun semakin sempurna. Perfect!

8. Seksi makeup bold look





Fuschia Ravena memang cukup sering tampil sensual di Instagram. Kali ini dia tak membalut tubuhnya dengan busana, hanya memakai rok hitam serta sarung tangan bermotif leopard. Tato bergambar bunga di samping payudara Fuschia pun turut menjadi sorotan saat pemotretan. Tak ketinggalan, rambutnya yang bergelombang juga dipermanis dengan aksesori fascinator hat hitam. Wajahnya pun dipulas cantik dengan makeup bold look yang menawan. Sambil berpose fierce dan menutupi area dada, Fuschia Ravena tampak begitu menggoda. "Wow Gorgeous babe," tuls bal****.

9. Body goals





Selain cantik, Fuschia Ravena juga memiliki body goals idaman para wanita. Hal itu dia pamerkan dalam balutan bikini merah dengan aksen cut off di bagian dada ini. Wajahnya dipulas cantik dengan make up glam look serta lipstik nude yang glossy agar lebih memesona. Dipercantik dengan aksesori anting emas yang menjuntai di telinga, penampilannya pun semakin sempurna. Fuschia Ravena memang pantas dijadikan sebagai Ratu Kecantikan. "Looking perfect and we Filipinos are always cheering for you Queen," tulis iam****.