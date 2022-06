ATLET voli Shella Bernadetha Onnan memang memiliki segudang prestasi. Dia bahkan menjadi salah satu atlet bola voli putri SEA Games 2021 yang diselenggarakan di Vietnam dan juga Proliga 2022.

Belakangan nama Shella menjadi perbincangan hangat karena aksinya sebagai middle blocker timnas voli putri SEA Games ke-31 di lapangan sukses memukau penonton. Terlebih Shella memiliki paras cantik yang khas dengan darah keturunan Nusa Tenggara Timur dan Bengkulu.

Tak heran jika dia punya daya pikat tersendiri dibandingkan atlet voli lainnya. Bahkan, bintang muda timnas Indonesia, Amiruddin Bagus Kahfi pun kepincut hingga hatinya takluk dengan Shella. Seperti apa sosoknya? Dihimpun dari Instagram pribadinya @shellabernadethaa, yuk intip 6 potretnya!

Senyum manis nan memesona

Shella Bernadetha Onnan memiliki senyum manis nan memesona. Hal itu terlihat jelas di potret ini. Pesonanya semakin bertambah dengan pulasan make up flawless look dan eyeliner yang on point pada wajahnya.

Outfitnya terlihat simpel namun tetap modis, memadukan tank top hitam dengan selendang etnik yang berwarna senada dengan celananya. Dipermanis dengan kalung dan anting rumbai warna pink, penampilan Shella pun semakin stunning. Tak heran jika Bagus Kahfi sampai kepincut melihatnya!

Cantik berseri

Shella Bernadetha Onnan memang lebih sering tampil simpel dalam berbusana. Kali ini, dia memadukan blus putih dengan celana songket bernuansa hitam yang cantik dengan aksen pita di perut sebagai pemanisnya. Meski terlihat simpel, gaya Shella tetap terlihat modis, bukan? Apalagi sambil menenteng tas hitamnya yang fancy.

Blus putih yang cerah itu juga membuat kecantikannya tampak berseri. Sambil tersenyum manis dengan geraian rambutnya yang indah, Shella Bernadetha sukses membuat netizen terpana. "Cantik bangeeeeetttt," tulis iim****.

Kece berbalut jumpsuit Liburan ke Labuan Bajo, Shella Bernadetha Onnan tak melewatkan berpose di Bukit Sylvia dengan pemandangan yang cantik. Dia pun tampak begitu bahagia, mengangkat kedua tangannya sambil bergaya menjulurkan lidah. Namun, sepertinya pemandangan indah itu terkalahkan dengan pesona Shella Bernadetha. Dia tampil begitu kece mengenakan jumpsuit biru muda bermotif floral dan kacamata hitamnya. Cool! Pesona gadis NTT Pesona Shella Bernadetha Onnan dalam balutan pakaian adat Maumere, Nusa Tenggara Timur memang terpancar berbeda. Dia tampak begitu cantik, membuat banyak orang pangling melihatnya. Bahkan, salah satu netizen menyebutnya mirip aktris Nia Ramadhani di potret ini. Dengan geraian rambut pirangnya yang bergelombang, pesona kecantikan Shella pun semakin tak terbantahkan. "Makin cantik aja dengan pakaian tradisional dari Timur," tulis juli****. "Ini nia ramadhani ya," tulis iam****. "Shella pas berpakaia begini betul2 anggun," tulis arik***. Anggun berbalut pakaian adat Maumere Shella Bernadetha Onnan lagi-lagi membuat netizen terkesima dalam balutan pakaian adat Maumere. Dia tampil anggun memadukan atasan Labu hijau cerah dengan Utan atau sarung Sikka berwarna merah. Tak ketinggalan, Dong merah sebagai selendang pun turut disampirkan dengan rapi di bahunya. Aksesori emas juga tak boleh terlupakan. Dilengkapi dengan sanggulan rambut yang khas, pesona kecantikan Shella pun semakin terpancar. Apalagi sambil tersenyum manis seperti ini. So gorgeous! Sexy simple oufit Kali ini Shella Bernadetha Onnan bergaya sedikit lebih seksi dibandingkan sebelumnya. Dia memadukan tank top hitam yang ketat dengan kemeja tartan oversize yang dibiarkan melorot, membuat kulit mulusnya langsung tersorot di kamera. Ditambah lagi, Shella memakai hot pants hitam yang super pendek. Agar lebih modis, Shella pun menenteng tas coklat dan memakai topi baseball broken white sebagai pelengkap. Dipadukan dengan sneakers putih yang fancy, gaya OOTD Shella di depan cafe pun semakin classy. "You're HOT!!!!" tulis rob****. "Pretty gorgeous lah," tulis eig****.