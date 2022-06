SIAPA yang tak kenal dengan sosok Anastasya Khosasih. Bisa dibilang Anastasya kini menjadi salah satu sosok selebgram yang kerap mencuri perhatian.

Ini lantaran Anastasya Khosasih memiliki paras cantik khas oriental. Selain itu, selebgram berusia 21 tahun ini juga memiliki penampilan seksi dengan gaya yang stylish.

Seperti yang terlihat pada unggahan foto terbaru Anastasya Khosasih di Instagram. Selebgram kelahiran Jakarta itu tampil seksi dengan outfit kece.

Dia mengenakan crop top lengan panjang warna hijau yang transparan. Tak hanya memperlihatkan perut rata, tetapi busana ketat membentuk lekuk tubuh Anastasya Khosasih.

Dia memadukannya dengan celana jeans biru yang membuat gayanya makin kece. Tak sampai di situ, Anastasya memakai kupluk warna navy yang membuat penampilannya terlihat menggemaskan.

Tampil cantik dan seksi, unggahan fotonya pun langsung ramai dikomentari netizen. Hampir sebagian besar dari netizen terpana melihat pesona dari selebgram seksi satu ini.

"Gumushhhhhh💜," kata @effols***

"Nice i like you foreveerr😍😍😍😍," sambung @kenzisac***

"You are so incredibly beautiful❤️❤️❤️," timpal @justhavefun_life***

"kupluknya bagus….," ujar @eduardoa***

"maniezzz," tutur @ferdij***

(hel)