HEMOGLOBIN merupakan protein yang mengandung zat besi di dalam sel darah merah. Tugasnya yakni mengangkut oksigen ke organ-organ tubuh.

Jika seseorang kekurangan hemoglobin maka ia mudah lelah, pucat, pusing, lemas, bahkan sakit kepala.

Untuk mengatasi gejala tersebut, seseorang harus melakukan pemeriksaan berkala selama setahun sekali guna memastikan semuanya terkendali. Kadar hemoglobin normal adalah 14 hingga 18 g/dl untuk pria dewasa dan 12 hingga 16 g/dl untuk wanita dewasa.

Menurut Australian Recommended Dietary Intake (RDI), pria di atas usia 19 tahun harus mengonsumsi sekira 8 miligram zat besi setiap hari. Di sisi lain, wanita berusia 19 hingga 50 tahun diharuskan mengonsumsi 18 miligram zat besi setiap hari.

Nah, berikut ini beberapa makanan sehat yang dapat meningkatkan kadar hemoglobin tubuh, seperti dikutip dari laman Times of India.

1. Konsumsi smoothies

Jika Anda menyukai smoothies yang sehat, maka perlu mencoba smoothies yang mengandung zat besi. Ini merupakan sarapan sempurna setelah berolahraga.

Hanya dengan tiga bahan, Anda dapat membuat smoothies bergizi dengan cara termudah. Cukup tambahkan segenggam daun bayam ke dalam blender, masukkan bit cincang dan apel sesuai selera, kemudian campur semuanya menjadi satu. Anda bisa menambahkan satu sendok madu untuk sedikit rasa manis.

Kandungan dalam satu buah apel mengandung 0,31 miligram zat besi, sedangkan 100 gram bit mengandung 0,8 miligram. Bayam kaya akan zat besi karena mengandung 4 miligram per 100 gram.

2. Campuran biji-bijian

Jika rasa lapar menyerang Anda pada waktu yang tidak menentu, maka konsumsi makanan bergizi. Anda dapat dengan mudah membuat dengan mencampurkan kacang dengan biji bersama-sama. Beberapa asupan yang kaya zat besi berupa almond, kismis, biji labu, biji rami, kacang tanah, kacang mete, biji wijen, kenari, dan hazelnut.

3. Kombinasi buah-buahan

Mengombinasikan semua jenis buah akan baik bagi Anda untuk meningkatkan zat besi. Buah-buahan seperti semangka, delima, apel, dan stroberi kaya kandungan zat besi. Anda dapat memotong semuanya menjadi potongan-potongan kecil dan mencampurnya untuk membuat salad buah.

4. Konsumsi vitamin C

Makan makanan kaya vitamin C dikatakan dapat meningkatkan penyerapan zat besi dalam tubuh. Selain itu, makanan kaya vitamin C juga membantu meningkatkan kekebalan dan metabolisme tubuh. Anda bisa mengonsumsi buah-buahanan yang kaya akan vitamin C seperti jeruk, pepaya, lemon, stroberi, brokoli, paprika, jeruk bali, dan tomat.

5. Konsumsi makanan kaya zat besi

Ada beberapa pilihan makanan kaya zat besi yang lezat yang dapat membuat Anda sehat dan menurunkan berat badan. Jika nasi putih adalah bagian rutin dari diet Anda, gantilah dengan nasi merah. Sebanyak 100 gram beras merah mengandung sekira 0,5 miligram zat besi. Salain itu, kedelai juga merupakan sumber luar biasa lainnya untuk mendapatkan zat besi. Seberat 100 gram kedelai mengandung 15,7 miligram zat besi.