MENDENGARKAN musik jadi hal yang menyenangkan di sela beraktivitas. Ada sejumlah penelitian tentang kebiasaan ini.

Dikutip dari Kent-teach, sering mendengarkan musik membuat Anda lebih bahagia. Otak anda melepaskan 'hormon bahagia', dopamin saat anda mendengarkan musik, seperti yang dikemukakan 'The neuroscience of musical chill' oleh The Montreal Neurological Institute and Hospital.

Lebih lanjut, mendengarkan musik dapat meningkatkan kinerja fisik. Contohnya para pelari bisa menyelesaikan 800 meter pertamanya saat mendengarkan.

Di sisi lain, musik menurunkan stres dan meningkatkan kesehatan. Mendengarkan musik dapat menurunkan kadar hormon stres, kortisol.

Paling penting, musik mengurangi depresi. Lebih dari 350 juta orang di seluruh dunia menderita depresi dan 90% di antaranya juga mengalami insomnia. Penelitian tentang tidur menemukan bahwa sebagian besar gejala depresi menurun pada mereka yang mendengarkan musik klasik.

Sementara itu, mendengarkan musik bisa dilakukan dengan berbagai cara. Selain menggunakan headset, baik pula mendengarkan musik dengan speaker.

Dijelaskan Perwakilan PT Wook Global Technology Acome A15 Rosita Su, memilih speaker yang baik ada banyak tipsnya. Selain desain, speaker yang bagus dibekali dengan suara kencang lengkap dengan bass yang kuat. "Tidak hanya dari sisi teknologi, tapi juga desain yang unik dan menyenangkan penggunanya,” ujarnya dalam keterangan resmi. Untuk ketahanan, Anda juga perlu memikirkan baterai. Tentu baterai yang tahan lama akan simpel dipakai. Speaker, disarankan mampu dipakai hingga 7 jam dengan maksimal pengisian daya 2 jam. Lalu dilengkapi dengan teknologi mutakhir lainnya yang mendukung aktivitas Anda.