8 CARA mengobati sinusitis ringan di rumah penting untuk Anda ketahui. Siapapun yang pernah berurusan dengan infeksi sinus, pasti menyadari bahwa ini rasanya tidak nyaman.

Sinusitis adalah penyakit peradangan yang terjadi pada hidung dan menyebabkan tersumbat. Karena itu, sinus dapat mengganggu aktivitas sehari-sehari dari seseorang, sehingga perlu pengobatan segera.

Untuk pengobatan, Anda bisa memanfaatkan bahan-bahan alami yang ternyata ampuh mengusir gejala sinus. Berikut 8 cara mengobati sinusitis ringan di rumah yang dilansir dari Timesofindia, Rabu (29/6/2022).

Menjaga diri Anda terhidrasi mencegah Anda dari dehidrasi adalah cara terbaik untuk meredakan penyakit ini. Seseorang harus mengonsumsi lebih banyak cairan untuk mendapatkan kelegaan dari nyeri sinus. Cairan membantu dengan mengencerkan lendir dan dengan demikian membawa kelegaan ke saluran hidung.

Pakai uap air

Uap membantu saluran hidung yang tersumbat. Jika Anda tidak memiliki alat pengukus, rebus air, ambil handuk dan tambahkan mint ke dalam air, lalu hisap uapnya.

Makan sup panas

Secangkir sup panas dapat membantu meredakan hidung tersumbat. Anda dapat memilih sup apa saja yang Anda suka, sesuai selera Anda. Uap dari sup dan bahan-bahan sehat di dalamnya dapat membantu membersihkan sinus Anda.

Bawang putih

Bawang putih ternyata dapat membantu mengobati infeksi sinus. Antibakteri dan antijamur dalam bawang putih efektif menghancurkan bakteri berbahaya penyebab infeksi sinus.

Bubuk cabai rawit

Bubuk cabai rawit dapat memberikan bantuan yang cukup untuk mengatasi infeksi sinus. Senyawa capsaicin yang hadir dalam bubuk cabai rawit sangat efektif dalam meredakan gejala sinus.

Cuka apel Sari cuka apel adalah asupan yang luar biasa untuk kesehatan. Cuka apel penuh dengan antivirus, antijamur dan anti-inflamasi yang memungkinkannya melawan bakteri penyebab sinus. Campurkan satu sendok sari cuka apel dengan air hangat akan membantu mengobati infeksi sinus secara efektif. Irigasi nasal Bila Anda menderita sinusitis dokter biasanya akan meresepkan obat salin atau larutan garam untuk irigasi nasal atau mencuci hidung. Ini dapat membantu mengeluarkan lendir yang mengental dan tersumbat di ruang sinus, dan membersihkan alergen penyebab sinus tersumbat. Anda bisa membuatnya sendiri dengan botol semprot atau neti pot yang bisa didapatkan di apotek. Anda bisa membeli cairan isi ulang atau membuat larutan garam sendiri, namun harus dengan bahan yang bersih dan takaran yang tepat. Saat menggunakan, condongkan badan dan miringkan kepala di atas wastafel. Bernapas dengan mulut, jangan melalui hidung. Tuangkan larutan ke dalam salah satu lubang hidung dan biarkan larutan mengalir turun melalui saluran hidung. Lakukan yang sama pada lubang hidung yang lain. Obat-obatan herbal The American Academy of Otolaryngology mencatat bahwa tabib China menggunakan bunga magnolia sebagai obat untuk penyumbatan sinus dan hidung. Ini sama seperti bunga angelica, mint, dan krisan yang sering direkomendasikan untuk infeksi saluran pernafasan atas dan sakit kepala karena sinus, meski efektivitasnya belum dikonfirmasi secara ilmiah.