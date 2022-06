MAIN game dipercaya bisa mengurangi stres. Apalagi kalau main game sambil mengungkap perasaan dengan emoji.

Kini penggunaan emoji sering dipakai di lini kehidupan. Tak cuma chatting, tapi juga saat main game. Mengungkap perasaan dengan emoji bisa mewakili isi hati loh. Studi dari University of Missouri-St. Louis menggunakan wajah tersenyum dengan emoji menunjukkan kepribadian Anda yang ramah. Belum lagi jika Anda menampilkan emoji positif.

Tentu si penerima emoji akan merasakan kesan yang lebih positif loh. Tentu hal ini baik untuk kesehatan mental. Emoji bisa digunakan dari berbagai cara. Salah satunya bisa memakai aplikasi Facemoji yang beken di kalangan anak muda.

Penggunaan emoji tak hanya digunakan sebagai fitur chat, tapi juga menambah keseruan main game loh. Saking banyaknya pengguna, sampai diakui sebagai aplikasi mobile terbaik.

BACA JUGA :Â Mendengarkan Musik Cegah Stres hingga Kurangi Gejala Depresi

BACA JUGA :Â Waduh, Stres Bisa Memicu Pusat Ketakutan di Otak

Product Manager Facemoji Natalia Lim mengatakan, pihaknya selalu berkomitmen untuk membuat ekspresi dalam mengetik lebih menyenangkan. Ia senang hingga akhirnya diakui sebagai aplikasi terbaik Gold Award untuk "Best New Mobile App" oleh "Best Mobile APP".

"Kami berharap dapat memberikan pengalaman berekspresi yang lebih menyenangkan," katanya dalam keterangan tertulis.

Ia sangat senang dengan pencapaian ini. Tentu semua ini berkat para pengguna setia di kehidupan sehari-hari.

"Pencapaian ini tidak terlepas dari perhatian dan dukungan para pengguna," terangnya.

Perlu diketahui, aplikasi ini mendukung berbagai permainan mobile game. Di aplikasi juga menyediakan lebih dari 1.000 tema keyboard, juga 50 jenis font kepada pengguna. Sehingga memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan bebas menggunakan keyboard di berbagai permainan.

(hel)