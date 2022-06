SUSTAINABLE Fashion tengah menjadi concern banyak kalangan saat ini. Oleh karena itu, demi menjaga agar lingkungan tetap terawat, maka industri mode pun berusaha untuk mengurangi jumlah sampah pakaian di bumi lewat sustainable fashion.

Tren yang juga disebut sebagai fesyen berkelanjutan ini sudah menjadi perhatian sebagian besar masyarakat, khususnya para pelaku bisnis fesyen. Sustainable clothing atau baju-baju berbahan lestari ini mengacu pada kain yang berasal dari sumber daya yang ramah lingkungan, seperti tanaman serat yang ditanam secara berkelanjutan.

Salah satu material yang tengah naik daun dalam era sustainable fashion ini adalah katun organik. Pasalnya, jenis kain ini dinilai nyaman dipakai untuk berbagai aktivitas yang padat dan sesuai dengan cuaca yang ada di Indonesia.

Katun organik memiliki berat yang ringan, mudah dibentuk, dan juga menyerap keringat. Sehingga, wajar jika jenis kain ini menjadi primadona masyarakat Indonesia khususnya di kalangan muda.

Pemilihan produk sustainable yang tepat memang dapat memberi kesan nyaman ketika dipakai, sehingga masyarakat tidak perlu terlalu sering membeli baju dalam jangka waktu dekat. Menilik hal tersebut, Legiteamate hadir dengan konsep Mother Nature di mana pakaiannya terbuat dari katun organik serta modelnya yang timeless sehingga masyarakat dapat menghemat banyak bujet untuk membeli pakaian.

Karena menggunakan bahan katun organik yang berkualitas, menjadikan produk-produk Legiteamate lebih lembut saat dikenakan, hypoallergenic yang dapat digunakan untuk kulit sensitif, tahan lama, dan yang paling penting adalah ramah lingkungan!

“Sebagai sebuah brand fashion, pemilihan bahan pakaian yang tepat menjadi kepedulian Kami yang paling besar. Positioning Kami sebagai produk yang value for money menjadikan Kami tidak gegabah untuk menggunakan bahan pakaian. Konsep ramah lingkungan yang kita adopsi kali ini juga dilandasi oleh rasa peduli kami akan bertambahnya sampah pakaian di Indonesia yang tidak bisa terurai. Itu sebabnya kali ini kami menggunakan bahan pakaian berbahan dasar organik” jelas Salman Farouk Al Hakim selaku Head of Brand Communication & Marketing PT. Nusantara Sarana Outlet pemilik brand Legiteamate.

Yuk, segera borong semua koleksi Legiteamate karena ada banyak pilihan warna plus modelnya yang kasual sehingga bisa digunakan di banyak aktivitas.

