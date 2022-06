5 POTRET Do Nhat Ha akan dibahas dalam artikel ini. Ini lantaran nama Do Nhat Ha tengah jadi perbincangan di kalangan pageant lovers. Bagaimana tidak, Do Nhat Ha diketahui adalah transgender pertama yang menjadi finalis Miss Universe Vietnam 2022.

Kejadian ini mencatat sejarah bahwa beauty pageant tersebut diklaim mulai terbuka dengan komunitas transgender. Makanya, Do Nhat Ha kini terkenal di banyak negara karena keterlibatannya di ajang tersebut.

Nah, di artikel ini MNC Portal coba memperlihatkan pada Anda sosok Do Nhat Ha lebih dekat, terkhusus soal bagaimana dia berpenampilan di media sosial. Sudah penasaran ingin kepoin?

1. Tampil anggunly





(5 Potret Do Nhat Ha, Foto: @donhatha.2912/Instagram)

Di sini kita bisa lihat bersama kalau Do Nhat Ha benar-benar bertransformasi menjadi sosok yang luar biasa. Ia tampil anggunly dengan dress emas dan rambut yang di-styling sangat cantik. So gorgeous!

BACA JUGA :Â Potret Gaya Lucinta Luna di Pesta Ulang Tahun ke-33, Netizen: Mirip Elza Frozen

2. Tatapan matanya tidak ada lawan!





(5 Potret Do Nhat Ha, Foto: @donhatha.2912/Instagram)

Kalau lihat foto ini, tentu sorotan utama ada pada tatapan matanya. Ia begitu memesona sekali di sini, terlebih dress seksi merah yang dikenakannya membuat tampilan keseluruhan sangat paripurna! So pretty.

BACA JUGA :Â Lucinta Luna Pamer Gaya Rambut Baru Banjir Pujian, Netizen: Fix Mirip Lisa BLACKPINK

3. Detail on makeup!





(5 Potret Do Nhat Ha, Foto: @donhatha.2912/Instagram)

Nah, kalau di sini kita bisa lihat sisi pretty dan kelembutan Do Nhat Ha. Ia tampak seperti gadis lugu nan cantik dengan mengenakan dress tulle soft pink yang indah. Benar-benar cantik seperti bidadari, ya!

So, itu dia 5 potret Do Nhat Ha sosok transgender yang berhasil jadi kontestan ajang beauty pageant mewakili Vietnam.

4. Perfection!

Potret Do Nhat Ha di sini benar-benar stunning. Riasan wajah tampak sangat flawless dan kulit tubuhnya glowing sekali, ya. Meski hanya pakai bandeau dan underwear beraksen emas di bagian pinggang, dia tetap terlihat anggun, ya. 5. Look sexy dengan bikini

Sebagai transgender, Do Nhat Ha terlihat sangat cantik. Perubahan gender yang terjadi dalam hidupnya membawa dia ke titik sekarang yang mana tak bisa dipungkiri Do Nhat Ha sudah jadi perempuan seutuhnya. Lihat saja potretnya mengenakan bikini ini, siapa yang akan sangka kalau Do Nhat Ha ini dulunya pria? Ia tampak begitu stunning dan tidak tampil vulgar sekalipun mengenakan pakaian seksi seperti itu.