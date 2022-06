KIM Go Eun dikenal sebagai salah satu aktris muda terkenal Korea Selatan dengan imej estetik. Selain memang karena berkuliah seni, aura estetik bintang Yumi’s Cell 2 ini juga karena selera fashion dirinya.

Ya, untuk urusan gaya penampilan, Go Eun bukan tipe aktris yang tampil trendi dengan OOTD super hip dan terbaru. Go Eun lebih menyenangi padu-padan outfit bergaya klasik, bak old money.

Tanpa berlama-lama lagi, yuk intip gaya potret OOTD klasik Kim Go Eun yang bak gaya old money di bawah ini, sebagaimana dirangkum dari akun Instagram pribadi Kim Go Eun, “ggonekim”, Kamis (30/6/2022) yuk intip ulasan singkatnya berikut ini.

1. Rok lipit: Stylish pakai rok, di sini Go Eun memadukan dua outfit beda gaya. T-shirt lengan pendek yang kasual ia pasangkan dengan rok lipit A-line yang semi formal, warna karamel latte. Makin keren karena disempurnakan sepatu ankle boots hitam dari bahan suede velvet yang mewah.

2. Tweed blazer: Blazer formal seperti yang dipakai lawan main Lee Min Ho di The King Monarch ini memang tak pernah salah. Go Eun terlihat mewah dalam balutan turtleneck warna krem sebagai inner bersama tweed blazer Chanel warna hitam dan celana panjang putih. Effortless dan klasik bukan? 3. Slim-fit blazer: Blazer tampaknya memang jadi salah satu potongan outfit favorit pemeran Yumi di Yumi’s Cell satu ini. Ya, lagi-lagi sebagai OOTD, Goe Eun pilih memadukan slim-fot blazer hitam polos berpotongan formal bersama bawahan santai, celana denim warna light blue. 4. Long skirt: Nah, OOTD Go Eun yang satu ini bisa ditiru oleh para hijaber. Outfit bergaya modest, santun dengan wool shirt lengan panjang warna coklat muda sebagai atasan yang dipasangkan bersama rok rampel full motif warna senada. 5. Boss lady: Tampil bergaya formal dalam balutan set blazer triple breasted dan kemeja putih, di sini Go Eun terlihat bak eksekutif muda ya!