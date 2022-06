PERKEMBANGAN kasus cacar monyet di dunia terus menjadi perhatian berbagai negara. Baru-baru ini, bukan kelompok LGBT yang rentan kena cacar monyet.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengungkap ada 3 kelompok paling berisiko tertular cacar monyet. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam laman resmi WHO.

Ia melihat Nigeria telah berjuang melawan wabah sejak 2017, telah melaporkan lebih banyak kasus tahun ini, yang bisa berarti menyamai atau melampaui puncak sebelumnya.

Berikut 3 kelompok yang paling berisiko tertular cacar monyet antara lain:

-Anak-anak

-Orang yang masalah dengan kekebalan tubuh (immunocompromised)

-Wanita hamil

"Saya khawatir tentang penularan yang berkelanjutan karena itu akan menunjukkan bahwa virus itu semakin kuat. Virus juga bisa menular ke kelompok berisiko tinggi termasuk anak-anak, orang yang kekebalannya terganggu, dan wanita hamil," ujar Tedros, Kamis (30/6/2022).

"Kami mulai melihat ini dengan beberapa anak yang sudah terinfeksi," jelasnya.

Melansir dari laman resmi organisasi kesehatan dunia (WHO, cacar monyet dapat menyebabkan komplikasi, seperti infeksi kulit, pneumonia, kebingungan dan infeksi mata dapat menyebabkan kehilangan penglihatan.

Sekitar 3-6% dari kasus yang dilaporkan menyebabkan kematian di negara-negara endemik belakangan, seringkali pada anak-anak atau orang yang mungkin memiliki kondisi kesehatan lain.

