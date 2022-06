GEJALA Covid-19 pada umumnya adalah batuk, sesak napas dan demam tinggi. Namun ternyata ada beberapa gejala Covid-19 lainnya yang terabaikan, seperti sering buang air besar (BAB) ke toilet.

Para ilmuwan masih terus mempelajari gejala-gejala infeksi virus corona Covid-19, selain batuk dan demam. Mereka menemukan beberapa indikator menunjukkan sering BAB sebagai salah satu tanda kena Covid-19.

Hal tersebut juga sesuai studi tinjauan dari September 2020, sekitar 53% orang yang dirawat di rumah sakit dengan Covid-19 mengalami, satu gejala gastrointestinal (GI) selama penyakit mereka.

"Gejala (GI) umum terjadi, dengan sepertiga pasien dengan Covid-19 pertama kali menunjukkan gejala GI. Mual dan muntah mungkin ada. pada hingga dua pertiga pasien Covid-19. Sekitar 40% pasien Covid-19 akan kehilangan nafsu makan, dan hingga 50% akan mengalami diare sehingga sering BAB. Nyeri perut lebih jarang, terjadi pada kurang dari 10%, ” menurut The American Journal of Emergency Medicine pada Januari 2022, dilansir Times of India, Kamis (30/6/2022).

Sehubungan dengan itu, menurut aplikasi Studi Gejala Covid Zoe, diare adalah gejala Covid. "Diare yang disebabkan oleh Covid-19 mirip dengan sakit perut yang mungkin Anda alami akibat penyakit perut biasa, seperti rotavirus atau norovirus," kata Study App.

Lebih lanjut, yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa masih ada gejala Covid-19 lainnya, umum dirasakan termasuk yaitu demam, batuk, kelelahan, nyeri tubuh, kehilangan indra penciuman dan perasa, dan banyak lagi.

