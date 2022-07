ATLET voli Piyanut Pannoy menjadi salah satu pemain yang disoroti di Volleyball Nations League. Selain permainannya yang apik, paras Piyanut Pannoy yang cantik pun mencuri perhatian, bahkan disebut-sebut sebagai bidadari Volleyball Nations League.

Atlet voli putri Thailand dengan nomor punggung 2 yang berposisi sebagai libero ini memang memiliki segudang prestasi. Dia telah menyabet banyak penghargaan, mulai dari Best Receiver di Asian Games 2010, Best Digger di Summer Universiade 2013 hingga Best Liber di Thai-Denmark Super League 2017.

Penasaran bagaimana sosoknya? Dihimpun dari Instagram pribadinya @piyanut2.fc, yuk intip 6 potretnya!

Cantik natural

Atlet voli Piyanut Pannoy memang cantik natural. Tanpa pulasan makeup pun pesonanya tetap terpancar. Outfitnya simpel saja, memakai kaus putih bergaris sambil berpose menopang dagu dengan manis.

Ya, dia menyunggingkan senyum tipis dengan tatapan matanya yang menghipnotis. Kalau ditatap dalam-dalam seperti ini, siapa yang nggak kepincut melihatnya?

Santai di pantai

Atlet voli Piyanut Pannoy terlihat berpakaian santai saat di pantai. Dia mengenakan outfit serba putih, membuat kecantikannya semakin berseri. Selain cantik, Pannoy juga terkesan seksi karena paha mulusnya terpampang nyata di kamera, tak terkecuali gambar tatonya.

Agar lebih maksimal, dia pun memakai topi baseball putih sebagai aksesori. Sambil berpose candid memainkan ponselnya, Pannoy tampak begitu memesona.

Cantik berbalut dress putih Atlet voli Piyanut Pannoy tampil feminin dalam balutan dress putih berenda yang tembus pandang. Tentu saja material menerawang itu membuat gayanya terkesan seksi, apalagi tali bh hitamnya terpampang nyata di kamera. Pengambilan angle foto dari belakang pun menampilkan body-nya yang aduhai. Dengan geraian rambutnya yang berponi, Piyanut Pannoy tampak begitu menggemaskan. Apalagi sambil melemparkan senyuman yang lebar. Super cute! Casual style Kali ini atlet voli Piyanut Pannoy tampil kasual memadukan kaus abu-abu dengan hot pants ripped jeans yang super pendek. Ya, aksen rebel dari celana gemasnya itu memberi kesan edgy yang seksi pada gayanya. Terlebih paha mulusnya terpampang nyata di kamera. Meski outfitnya tampak simpel, tapi pesona seorang Piyanut Pannoy tetap saja mencuri perhatian. Apalagi sambil melemparkan senyum manisnya yang lebar. Dengan rambut pendek dan poni menyamping, aura kecantikannya pun semakin stunning! Simpel tapi stylish di pantai Bermain ke pantai, Piyanut Pannoy tampil simpel, namun tetap modis memadukan kaus tie dye biru-putih dengan hot pants putih yang super pendek. Tentu saja paha mulusnya langsung tersorot di kamera. Agar lebih maksimal, dia pun memakai sneakers Nike berwarna putih dan tas biru muda yang senada dengan outfitnya. Dengan geraian rambutnya yang berantakan, pesona Piyanut Pannoy pun semakin memabukkan. "Aku mencintaimu orang yang cantik. Sangat berbakat. Aku menyukainya," tulis lung****. Senyum manis nan memesona bak anak muda Piyanut Pannoy memiliki senyum manis nan memesona. Hal itu terlihat jelas dalam potretnya yang satu ini. Dia memadukan polo shirt bermotif warna hitam dengan celana berwarna senada. Agar lebih stylish, dia mengikat jaket hitamnya di pinggang sebagai statement yang modis. Dipadukan dengan tas birunya yang besar, gaya Pannoy pun semakin maksimal. Sementara itu, rambutnya dibiarkan tergerai dengan aksen messy yang seksi. Sambil berpose centil memainkan rambut, Piyanut Pannoy tampak seperti anak SMA. Dia tak terlihat seperti wanita 33 tahun, kan?