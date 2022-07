PEGOLF cantik Kaitlyn Papp memang memiliki segudang prestasi. Dia telah menjadi First Team All-American dua kali untuk tim golf Texas Longhorns dan terpilih bermain di Junior Solheim Cup 2015 dan 2017, Junior Ryder Cup 2016, hingga Arnold Palmer Cup 2018 dan 2019.

Papp bahkan mendapatkan penghargaan di US Women's Open 2020 dengan finis di urutan ke-9. Bakatnya sebagai pegolf memang tak perlu diragukan lagi. Selain prestasinya yang gemilang, paras cantik Kaitlyn Papp pun turut mencuri perhatian. Tak jarang dia tampil modis di luar lapangan. Seperti apa? Dihimpun dari Instagram @kaitlyn.papp, intip 6 potretnya berikut ini!

1. Simple dress





Pegolf Kaitlyn Papp terlihat lebih senang tampil simpel saat bepergian. Di sini, dia memilih shirt dress biru tua bergaris coklat yang terlihat simpel, namun tetap elegan. Agar lebih stylish, rambutnya dikuncir rapi model ponytail, menyisakan juntaian poni di kedua sisi. Wajahnya pun dirias cantik dengan makeup simple look dan lipstik berwarna nude yang tak tampak pucat di bibirnya. Dilengkapi aksesori gelang dan cincin yang berkilauan, penampilan Kaityln Papp pun semakin lengkap. "Sooo pretty!!" tulis kris***.

2. Senyum manis memesona

Pegolf Kaitlyn Papp memang memiliki senyum manis nan memesona. Hal itu terlihat jelas dalam potretnya yang satu ini. Dia tampil eye catching mengenakan jumpsuit biru dengan aksen pita di bagian perut. Agar lebih maksimal, rambutnya yang pirang pun di-styling curly blow. Sementara wajahnya dipulas dengan makeup simple look yang terlihat natural di wajahnya. Dengan senyuman manisnya yang lebar, Kaitlyn Papp sukses bikin jantung netizen berdebar. "OMG THIS IS STUNNING!!!!!" tulis team****

3. Gaya metal





Pegolf Kaitlyn Papp memang cukup narsis di Instagram. Kali ini dia bergaya metal sambil menyunggingkan senyum manisnya. Masih dalam outfit yang sama, jumpusit biru muda ini membuat auranya tampak lebih ceria. Tak ketinggalan, kukunya pun dipercantik dengan kuteks biru muda. Sambil bergaya dengan latar kampus kebanggaanya, Kaitlyn Papp tampak begitu menawan.

4. Seksi bikini

Kali ini Kaitlyn Papp berpose hanya memakai bikini di pantai. Tentu saja kesan seksi langsung mencuat karena belahan dadanya terpampang nyata di kamera. Posenya simpel saja, menyunggingkan senyum manisnya yang memesona sambil memamerkan giginya yang putih cerah. Meski tanpa pulasan makeup, paras Kaitlyn Papp tetap saja terlihat cantik natural. "You’re so cute and hot," tulis mare****. 5. Stunning in red

Kaitlyn Papp mencuri perhatian dalam balutan blus merah model off shoulder dan hot pants berwarna putih. Ya, warna merah yang mencolok ini membuat penampilannya jadi lebih eye catching saat mejeng di pantai. Terlebih, bahu mulus dan kakinya yang jenjang turut terekspos di kamera, tak terkecuali kakinya yang belang akibat tanning di pantai. Dengan geraian rambutnya yang bergelombang, aura kecantikan Kaitlyn Papp pun semakin terpampang. "Beautiful girl with beautiful feet !!" tulis ron****. 6. Cantik natural

Kaitlyn Papp memang memiliki paras yang cantik natural. Tanpa pulasan makeup pun pesonanya tetap terpancar maksimal. Di potret ini, dia tampil simpel memakai baju abu-abu tanpa lengan. Rambutnya pun dibiarkan menjuntai tanpa sentuhan styling apapun. Meski terlihat sederhana, tapi Kaitlyn Papp tetap saja membuat netizen terpana. Apalagi gaya membuka dua tangan ini membuatnya tampak menggemaskan. Kaitlyn Papp memang tak pernah gagal mencuri perhatian "So cute," tulis kell****.