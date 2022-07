BUNGA Citra Lestari alias BCL tampil beda dengan rambut panjang. Penampilan baru ini membuat dirinya terlihat fresh dan semakin memancarkan aura kecantikan hakiki.

Rambut panjang BCL tersebut dipastikan bukan rambut asli. Sebab, BCL punya rambut asli yang pendek, itu bisa dilihat dari video olahraganya yang diunggah pada 16 Juni 2022. Di situ terlihat kalau BCL masih berambut pendek.

Tapi, baru-baru ini lewat unggahan video akun Instagram @kiasaura5, kita bisa lihat tampilan berbeda BCL dengan rambut panjang. Rambut extension itu tampak alami di kepala BCL.

Itu bisa terjadi karena warna dasar rambut aslinya BCL adalah coklat. Lalu, rambut palsunya pun dicari yang paling mirip dengan warna asli rambutnya. So, that's why BCL tampil sempurna dengan hair extension tersebut.

Di video yang dibagikan 2 hari lalu tersebut, kita juga bisa lihat kalau BCL tampak sangat percaya diri dengan rambut barunya itu. Styling rambutnya dibuat bergelombang, semakin menambah cantik pesona penyanyi bersuara merdu tersebut.

Jika dilihat lebih detail, kita bisa lihat ada highlight statement di bagian rambut depan. Itu yang membuatnya terlihat semakin menggemaskan.

BCL di video itu mengenakan tanktop hijau dipadukan dengan cozy pants abu-abu yang membuatnya tampil santai tapi menarik. Benar-benar pretty! So, bagaimana nih menurut Anda tampilan baru BCL dengan rambut panjangnya ini?