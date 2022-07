MARIA Vania dikenal sebagai salah satu selebriti yang tak hanya cantik, tetapi juga seksi. Bukan hanya karena gaya busana, tetapi juga body goals.

Body goals membuat Maria Vania nyaris selalu terlihat seksi apapun busana yang dikenakannya. Seperti yang terlihat pada unggahan foto terbarunya di Instagramm, @maria_vaniaa.

Maria Vania berpose selonjoran manja di karpet merah. Presenter cantik berusia 31 tahun itu tampak cantik dengan rambut panjang tergerai.

Untuk outfit, Maria Vania tampil dalam balutan crop top warna abu-abu. Baju ketat membentuk lekuk tubuh Maria Vania yang membuat penampilannya terkesan seksi.

Belum lagi, untuk bawahan Vania mengenakan rok mini dengan aksesn terbelah pada bagian paha. Pose ala candid-nya pun menjadi semakin terlihat seksi.

Sontak penampilan Maria Vania yang seksi bikin netizen salah fokus alias salfok. Namun, tak sedikit juga yang memuji kecantikannya bak Putri Jasmine Disney di Film Aladin.

"Jasmine on a flying rug 🥰. Thanks a lot for choosing farah carpets , it was a great pleasure to meet you . Looking forward to to see you soon ❤️❤️❤️," ungkap @farahcarpetsoff***

"you're jasmine already," sambung @bajig_mi***

"CANTIK AND SEXY😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️," ujar @candyph***

"Very gemesss🔥🔥😍," tutur @rockclass***

(hel)