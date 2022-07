MASYARAKAT Indonesia akan menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 H. Idul Adha identik dengan pemotongan hewan kurban, seperti sapi, kambing, dan lainnya. Kemudian setiap keluarga akan mengolah daging kurban itu dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan membuat sate.

Sate kambing atau sapi tentu memiliki bau yang sangat khas. Apalagi bila kita ikut membantu membakar, seluruh tas, jaket atau baju menjadi bau asap.

Nah tak perlu khawatir, ada cara yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan bau asap di tas dan jaket ala Didiet Maulana.

"Setelah barbeque-an, pasti tas dan jaket akan menempel bau asapnya. Tapi tidak tidak perlu khawatir, ada cara untuk menghilangkannya yang sudah saya lakukan semalam," ujar Didiet seperti dikutip dari Instagram Didiet Maulana, Sabtu (2/7/2022).

Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menyalakan shower paling panas agar uapnya memenuhi kamar mandi.

"Gantungan tas di dalam kamar mandi dan tutup pintu kamar mandi kurang lebih 15 menit," jelasnya.

Setelah 15 menit, keluarkan tas atau jaket lalu jemur semalaman di ruangan yang kering dan ber-AC.

"Sekarang tasnya sudah tidak bau asap. Anda bisa coba untuk tas khusus baha, tas kanvas, dan tas non leather. Dan juga di baju atau jaket yang malamnya terkena asap," tutup Didiet.

Salah satu netizen berkomentar kalau cara tersebut justru buang-buang air. Namun Didiet kembali menjelaskan cara itu dilakukan saat dia mandi.

"Lupa aku tulis tadi, biasanya aku melakukan ini pas sambil mandi. Kalau semalam air shower ditampung di ember buat rendaman. Jadi nggak buang-buang air," tuturnya.

Unggahan tersebut pun mendapat banyak respon dari netizen. Tidak sedikit dari mereka yang terinspirasi melakukan tips itu.

"Makasih tipsnya, berguna pisan buat minggu depan, hari nyate se-Indonesia," kata selvxxx.

"Will try Mas Didiet. Thank you," kata peggxxx.

"Thanks sayang, mau coba ah," kata Rosianna Silalahi.

"Wah terima kasih tipsnya mas. Keren ini," kata nianxxx.