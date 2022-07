UNGKAPAN terkenal, ‘Ada perempuan cantik berada di sebelah perempuan cantik’, tampaknya pas untuk menggambarkan Dian Sastro dan Nana Mirdad baru-baru ini.

Melalui akun Instagram pribadinya, Dian Sastro baru-baru ini mengunggah potret dirinya bersama Nana Mirdad saat sang bintang Ada Apa Dengan Cinta itu tak sengaja bertemu ketika tengah berlibur ke Bali bersama sang suami, Indraguna Sutowo.

Dalam selfie tersebut, tidak hanya sama-sama mengenakan atasan tanpa lengan warna hitam. Dian dan Nana juga terlihat sama-sama mengenakan riasan wajah yang natural. Keduanya tampak cantik, dan kompak sama-sama melemparkan senyum menawan ke arah kamera.

"Lovely catch up with this one," tulis Dian, dikutip pada Minggu (3/7/2022).

(Foto: Instagram @therealdisastr)

Potret selfie cantik Dian dan Nana tersebut langsung menjadi sorotan netizen. Hingga berita ini ditulis, terlihat swafoto duo cantik Dian dan Nana, sudah memperoleh hampir 60 ribu like dari para netizen pengguna Instagram. Sama-sama punya kecantikan alami, tak heran selfie Dian dan Nana ramai menuai pujian dari para netizen. "Bidadari mah temenannya sama bidadari juga," komentar salah seorang netizen. "Cantik-cantik banget. Mommy kece semua," ungkap netizen lainnya. “Cakep semua,” puji akun Mielhoney*** “Pilihan yang berat,” gurau netizen pemilik akun bernama Stefan***as “Favorit dua-duanya, selalu cantik natural,” tulis Fitriana.**** Bahkan ada yang menyebut Dian dan Nana bak vampir. Kecantikan mereka seolah tak memudar meski usia mereka sudah memasuki kepala empat. "Duo vampir yang makin muda," ujar seorang netizen. BACA JUGA:4 Potret Cantik Nia Ramadhani Nginep di Resort Mewah Borobudur BACA JUGA:6 Potret Pegolf Cantik Kaitlyn Papp, Senyum Manis Bikin Jantung Lelaki Berdebar