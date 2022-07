ATLET golf Jodi Ewart Shadoff tercatat memiliki total tertinggi keempat Piala LET Solheim pada 2017. Bakatnya sebagai pegolf memang tak perlu diragukan lagi.

Apalagi, saat masih amatir Ewart sudah menjadi juara Stroke Play Wanita Inggris dua kali, yakni pada 2008 dan 2009. Setelah menjadi profesional, atlet Inggris ini berhasil lolos ke Ladies European Tour (LET) pada 2012 dengan memenangkan Turnamen Kualifikasi Final LET. Jodi bahkan

Selain bakatnya yang mumpuni, paras cantik Jodi Ewart Shadoff pun turut mencuri perhatian. Hal itu dapat dilihat dari beberapa unggahannya di Instagram. Seperti apa? Dihimpun dari akun @jodi_ewart, yuk intip potretnya!

Cantik dengan make up simple look

Atlet golf Jodi Ewart Shadoff tampil cantik dengan pulasan makeup simple look. Ya, bibirnya sengaja dipulas dengan lipstik pink agar lebih fresh, sementara riasan matanya dibuat lebih tajam dengan bulu mata lentik yang memesona. Pesona kecantikan Ewart semakin terpancar dalam balutan kaus polo hitam.

Dilengkapi aksesori topi putih dan sarung tangan abu-abu, gaya Ewart sambil bersandar ke tongkat golf pun jadi semakin maksimal. Tatapan matanya yang tajam pun sukses bikin netizen terkesima. "Simply beautiful," tulis alle****.

Kece pose di samping mobil

Atlet golf Jodi Ewart Shadoff memang cukup narsis di Instagram. Kali ini dia berpose di samping mobil putihnya dalam balutan outfit yang cukup sederhana. Ya, dia hanya memakai tank top abu-abu serta celana jeans dan sneakers putih di potret ini. Dilengkapi kacamatanya yang fancy, gayanya pun semakin classy.

Apalagi posenya sambil sandaran di mobil seperti ini. Dengan geraian rambutnya yang indah, pesona kecantikan Jodi Ewart Shadoff pun semakin bertambah. "Looking great as always!" tulis fra****.

Cantik berseri Atlet golf Jodi Ewart Shadoff memang memiliki senyum manis nan memesona. Hal itu terlihat jelas dalam potretnya yang satu ini. Outfitnya simpel saja, memadukan kaus berkerah biru elektrik dengan celana putih, lengkap dengan belt-nya. Ya, kaus biru yang mencolok itu membuat penampilannya tampak eye catching di sini. Terlebih beberapa kancing baju itu sengaja dibuka, menampilkan kesan seksi yang modis pada gayanya. Didukung dengan cahaya yang mumpuni, pesona kecantikan Ewart pun tampak berseri. Apalagi sambil tersenyum manis seperti ini. Super cute! Simple style Jodi Ewart Shadoff kali ini memadukan kaus berkerah biru muda model lengan panjang dengan celana putih bergaya sporty. Tak ketinggalan, topi putih andalannya pun turut dipakai sebagai pelengkap. Rambutnya sengaja dikuncir kuda agar lebih leluasa saat bergaya. Dengan pulasan makeup natural look dan lipstik glossy yang mengilap, Jodi Ewart Shadoff tampak lebih fresh di potret ini. "You're very beautiful!" tulis cor****. Casual style Jodi Ewart Shadoff memang lebih senang bergaya simpel saat berbusana. Meski begitu, penampilannya tetap saja membuat netizen terpana. Di potret ini, dia memadukan kaus polos dengan celana jeans bergaya kasual. Sementara itu, rambutnya yang pirang dibiarkan menjuntai dengan sentuhan styling wavy yang bergelombang. Sambil melemparkan senyum manisnya yang lebar, pose Jodi Ewart Shadoff sambil memamerkan minuman favoritnya ini sukses bikin jantung berdebar. "Super hot," tulis lou****. Selfie Jodi Ewart Shadoff kali ini berpose selfie di mobilnya. Wajahnya terlihat pucat tanpa makeup, dilengkapi kacamata gaya agar lebih maksimal. Meskipun tak pakai makeup, pesona kecantikan Ewart tetap saja terpancar. Apalagi rambutnya yang indah dibiarkan menjuntai seperti ini. Dia memang tak pernah gagal mencuri perhatian publik. "You look gorgeous," tulis ada****.