MENJAGA kesehatan paru-paru sangat penting dilakukan agar terhindar dari infeksi paru. Oleh karena itu, setiap orang selain melakukan berbagai hal untuk menjaga kesehatan paru-paru, juga harus memakan berbagai makanan sehat.

Makanan yang baik untuk kesehatan paru-paru tidak hanya sayur dan buah-buahan, tetapi juga bahan-bahan makanan tertentu. Apa saja?

1. Bawang putih

Bawang putih terdiri dari flavonoid. Kandungan tersebut merangsang produksi glutathione yang membantu meningkatkan kemampuan tubuh mengempas racun dan karsinogen. Bawang putih secara umum juga dapat membantu paru-paru berfungsi lebih baik.

2. Jahe

Jahe terkenal dengan sifat anti-inflamasi. Namun selain itu, jahe juga membantu detoksifikasi dan menyingkirkan polutan dari paru-paru. Mengonsumsi jahe dapat membantu mengurangi adanya sumbatan di saluran udara dan meningkatkan sirkulasi ke paru-paru, lebih jauh lagi, jahe bisa meningkatkan kesehatan paru-paru Anda.

3. Cabai

Siapa yang tidak suka pedas? Kabar baik bagi pencinta pedas, karena cabai diketahui baik untuk kesehatan paru-paru. Cabai mengandung capsaicin yang membantu merangsang sekresi dan melindungi selaput lendir dari saluran pernapasan atas dan bawah.

4. Wortel

Wortel mengandung kartenoid yang bagus untuk mencegah kanker paru-paru. Selain itu wortel juga mampu memperbaiki kapasitas paru untuk bernapas. Salah satu jenis karotenoid yaitu lycopene mampu mengurangi peradangan pada saluran pernapasan.

5. Apel

Apel banyak mengandung vitamin C yang erat kaitannya dengan nutrisi penangkal flu dan pilek. Vitamin C bagus untuk mencegah penyakit paru. Selain itu Vitamin C juga bagus untuk mencegah gejala asma.

6. Kunyit

Selanjutnya ada kunyit yang memiliki sifat anti-inflamasi. Senyawa kurkumin pada kunyit membantu meredakan peradangan saluran udara dan sesak dada yang berhubungan dengan asma.

