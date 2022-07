DRAMA Korea memang tengah digemari oleh masyarakat, baik di Indonesia maupun di dunia. Beberapa di antara drama tersebut mengangkat cerita tentang dunia fashion di Korea Selatan, khususnya tentang bagaimana industri mode ini bekerja.

Sebagai bagian dari industri yang terus bergerak cepat, sangat menarik untuk dapat melihat banyaknya proses dan tantangan dari berbagai profesi dalam dunia fashion dalam meraih kesuksesannya.

Simak beberapa rekomendasi drama korea paling menginspirasi di bawah ini yang memperlihatkan ragamnya dunia fashion.

Now, We Are Breaking Up

Kehidupan seorang fashion designer diperankan dengan menarik oleh Song Hye Kyo dalam proyek drama comeback-nya. Bercerita tentang Ha Young Eun yang digambarkan sebagai seorang desainer berbakat dan menempati posisi tinggi untuk sebuah perusahaan fashion ternama di Korea Selatan.

Dalam drama ini, Anda dapat melihat bagaimana proses sebuah fashion brand bekerja, mulai dari merancang desain, produksi meluncurkan koleksi baru, strategi pemasaran, hingga penjualan di toko.

Record of Youth

Industri modeling dalam dunia fashion yang kompetitif digambarkan dengan menarik oleh drama yang diperankan oleh Park Bo Gum dan Byun Woo Seok ini. Persaingan ketat, standar kecantikan yang tinggi, hingga perjuangan untuk menghadapi komentar publik menjadi bagian dari kisah yang paling menginspirasi dalam drama ini.

Jika Anda ingin tahu bagaimana industri modeling di Korea Selatan bekerja, maka drama ini dapat menjadi rekomendasi yang menarik.

She Was Pretty Drama yang memperlihatkan sebuah proses suatu majalah fashion dalam mengumpulkan koleksi dan ragam cerita mode yang berbeda melalui gaya terbaiknya. Kim Hye Jin (diperankan oleh Hwang Jung Eum) diceritakan sebagai seorang copy editor yang terampil dan pekerja keras. Selain menggambarkan tentang kemewahan dalam industri majalah fashion, She Was Pretty juga dapat menginspirasi Anda tentang pentingnya menemukan kepercayaan diri dan belajar mencintai diri sendiri. Fashion King Seorang gadis muda bernama Kang Young Gul (diperankan oleh Yoo Ah In) memulai bisnis fashion dari bawah sebagai vendor di Dongdaemun Market, sampai ia terinspirasi oleh seorang perempuan cerdas yang berbakat dalam fashion designing. Gambaran persaingan dunia fashion yang kompetitif dalam perjalanan Kang Young Gul untuk dapat menjadi seorang "Fashion King" menjadi bagian yang sangat menarik untuk disimak.