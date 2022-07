SUBVARIAN BA.4 dan BA.5 yang kini sudah mendominasi jumlah kasus positif di dunia, termasuk Indonesia. Tidak menutup kemungkinan, akan semakin banyak orang yang bisa tertular subvarian turunan dari Omicron satu ini.

Saat terinfeksi Covid-19, seseorang perlu meningkatkan antibodi atau sistem kekebalan tubuhnya. Seperti disebutkan spesialis gizi dari Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, Tantri Warachesti Prihardani, AMG, salah satu caranya dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang.

"Sebenarnya saya juga sudah saya sampaikan bahwa memang untuk penyakit ini dibutuhkan antibodi atau daya tahan tubuh yang baik ya,” " ujar Tantri dalam acara Siaran Sehat di Radio Kesehatan, Selasa (5/7/2022).

"Jadi mulai dari sekarang kita konsumsi dengan gizi seimbang. Jadi harus memenuhi dengan perlu protein dan serat,” lanjutnya.

 BACA JUGA:5 Penyebab Sesak Napas saat Tidur, Awas Gangguan Jantung

BACA JUGA:Termasuk Bipolar, Ini 5 Gangguan Kejiwaan Hasil Warisan

Selain makanan lengkap, saat sedang positif Covid-19, termasuk ketika terinfeksi subvarian BA.4 dan BA.5, imunitas tubuh bisa ditingkatkan juga dengan konsumsi buah.

Tapi ingat, bukan sembarang buah. Tantri menyarankan, buah yang bisa dikonsumsi rutin yaitu yang mengandung vitamin C.

"Salah satu contoh buah-buahan yang mengandung vitamin C seperti jeruk atau pepaya jadi alternatif bisa jadi alternatif dalam kehidupan sehari-hari," tutupnya singkat.

Ya, vitamin C memang sangat berperan dalam meningkatkan kekebalan tubuh. Mengutip dlaman resmi Dinas Kesehatan Kalimantan Barat, manfaat vitamin C sebagaimana diungkap dalam jurnal Nutrients disebutkan bahwa vitamin C berkontribusi terhadap daya tahan tubuh, dengan cara meningkatkan berbagai fungsi sel imun yang ada, baik sistem imun bawaan maupun sistem imun adaptif.

Maka tak heran vitamin C berperan dalam perlindungan tubuh dari berbagai penyakit.