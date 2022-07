AESPA baru saja usai hadir di forum sidang PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), United Nation‘s 2022 High-Level Political Forum yang berlokasi di markas PBB, New York pada 5 Juli 2022 waktu setempat.

Diundang sebagai sosok pemimpin generasi muda saat ini, Karina, Giselle, Winter dan Ningning, berkesempatan untuk memberikan pidato mereka, “Next Generation to the Next Level”, terkait topik Sustainable Development Goals (SDG) dari PBB.

Tidak hanya menuai pujian karena profesionalitas dan pidato yang dibawakan dalam bahasa Inggris saat hadir dan berbicara langsung di forum internasional dan penting. Seperti dikutip dari Koreaboo, Rabu (6/7/2022) penampilan visual keempat personel Aespa mengundang kagum dari para netizen.

Karina, Giselle, Winter dan Ningning tampil kompak bergaya bak Boss Lady, dalam balutan outfit formal. Girl group pelantun hits Next Level, Savage, dan Black Mamba itu kompak mengenakan busana serba hitam dari atas hingga bawah

(Foto: SM Entertainment)

Karina, sebagai leader terlihat menawan dan sangat profesional bak CEO muda dalam balutan double breasted slim-fit blazer dan celana panjang hitam, serta sepatu hak tinggi model stiletto hitam dengan rambut gaya model low-ponytail. Sementara, Giselle yang juga memakai set blazer formal warna hitam, tampak powerful dengan rambut panjang warna merah apinya. Tidak jauh beda dengan Winter, yang modis berbalut blazer hitam dan big belt. Begitu juga dengan sang personel termuda, Ningning yang chic dan memukau mengenakan set formal blazer dan trouser hitam yang kontras dengan rambut ash blondenya yang trendi. BACA JUGA:Potret Visual 4D Karina Aespa Kembali Tuai Pujian Netizen BACA JUGA:5 Potret Arawinda Kirana Bintang Film Yuni, Modis Berbalut Kain Tradisional