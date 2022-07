PENAMPILAN Anya Geraldine di Tepok Bulu 2022 masih menjadi perbincangan hangat netizen. Pesonanya membuatnya tetap menjadi juara di hati netizen.

Anya Geraldine baru membagikan beberapa foto momen dirinya berduet dengan Raisa di Tepok Bulu 2022. Meski kalah melawan pasangan Hesti Purwadinata dan Erika Carlina, tim RaNya (Raisa-Anya) tetap memikat.

Berikut potretnya yang dirangkum dari akun Instagram @anyageraldine, Rabu (6/7/2022).

Cantik natural

Pertama ada potret Anya Geraldine tersenyum memberikan kok kepada Raisa. Riasan makeup minimal membuat kecantikan Anya terlihat lebih natural.

Selain itu, Anya tampil sporty dengan jersey putih dan celana pendek hitam. Rambut panjangnya dikuncir ke belakang gaya ekor kuda. Sementara, Raisa terlihat imut dengan gaya rambut kepang ke belakang.

"Incess paporitt ❤️❤️❤️," kata @hestipurwadinata

"Anya makin cantik natural🤩🤩🤩🤩," kata @jiemarl***

BACA JUGA : 10 Momen Raisa dan Anya Geraldine di Tepok Bulu 2022, Memesona hingga Peluk Manja

Gemas berpelukan

Berikutnya pasangan ganda putri dadakan ini berpelukan di tengah jalannya pertandingan. Ekspresi keduanya tentunya sukses bikin gemas.

"gemesshh banget🔥," ujar @firly.is***

BACA JUGA : 7 Potret Hesti Purwadinata-Erika Carlina saat Menang Tepok Bulu, Selebrasi Adu Toss Dada Curi Perhatian

Cantiknya gak ada ampun

Selanjutnya ada potret Anya Geraldine usai memukul kok. Aura kecantikannya begitu terpancar yang mempesosna netizen.

"Cantiknya gk ada ampun 😍," kata @kartikavale***

Pegang handuk aja cantik!

Berikutnya ada foto candid dari Anya Geraldine. Berdiri di samping Raisa yang sedang melihat penonton, Anya justru sedang menunduk memegang handuk. Dengan gaya seperti ini saja, Anya Geraldine bikin jatuh hati!

"Anya sadar ga sih pegang handuk aja cantik luarbyasah😢 masyaallah," ungkap @membbu***

Akhir pertandingan

Usai pertandingan, kedua pasangan ganda putri saling tos di depan net. SPositive vibes dari mereka tentu bikin hati adem bukan.

Lirikan Anya

Berikutnya ada foto Anya Geraldine melirik ke arah tribun penonton. Dukungan suporter tim RaNya pada malam itu memang luar biasa, tak heran membuat Anya terkesan.

Pose di podium

Terakhir ada momen kedua pasangan ganda putri berpose di podium. Selain pertandingan yang menghibur, pesona mereka seperti menjadi magnet tersendiri malam itu.

Sementara, meski tim Hesti-Erika keluar sebagai pemenang Tepok Bulu 2022, fans RaNya tetap menganggap Raisa-Anya juara di hati mereka.

"Ganda putri tercantik didunia😍👏😂," ujar netizen @opipb***

"Lose the game, but win our heart ❤️❤️," tutur @renaldy***