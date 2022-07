PASANGAN artis Victoria dan David Beckham memang tengah merayakan 23 tahun pernikahan. Dalam rangka merayakan 23 tahun pernikahannya, Victoria Beckham mengunggah sebuah unggahan yang menunjukkan ungkapan kasih sayangnya kepada sang suami.

Pada unggahan tersebut, ia membagikan momen bersamanya dengan David Beckham disertai dengan keterangan “They say he isn’t funny, they say I never smile, they said it wouldn’t last. Today we celebrate 23 years being married,” she wrote. “David you are my everything, I love you so much!!!!”

Sementara itu, melalui unggahan story-nya, David Beckham turut membagikan beberapa foto kenangan dirinya bersama sang istri. Pada unggahan pertama, ia mengunggah foto masa mudanya bersama Victoria dengan keterangan “23 years today”.

Pasangan yang menikah pada 4 Juli 1999 di Kastil Luttrellstown, Irlandia itu pun membagikan beberapa momen saat menjadi model bersama Victoria Beckham dan beberapa klip wawancara lama dengan Sacha Baron Cohen dalam karakter Ali G.

Baru-baru ini, Victoria juga berbicara tentang hubungan jangka panjang mereka, dengan mengatakan “Kami masih sangat dekat. Kami saling mencintai. Dia segalanya bagiku. Dan setelah bertahun-tahun, kami masih bangun pagi untuk menanam telur Paskah untuk anak-anak yang sekarang benar-benar dewasa, selain Harper, karena seperti itulah orang tua kami selama ini”.

(mrt)