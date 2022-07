JAKARTA – Setelah membuat Kawula Muda menanti selama beberapa waktu, Prambors secara resmi mengumumkan program morning show terbarunya dengan sebutan ‘Mangkal Pagi Ryo’. Mulai 4 Juli 2022, Kawula Muda akan ditemani oleh Ryo Wicaksono dari pukul enam hingga sepuluh pagi.

Hal yang spesial dari Mangkal Pagi Ryo adalah terdapat guest announcer yang berbeda di setiap minggunya. Obrolan ter-up-to-date siap menghibur dan menemani Kawula Muda untuk beraktivitas di pagi hari!

Prambors berupaya untuk menyajikan sesuatu yang berbeda lewat Mangkal Pagi Ryo. Evan Perdana selaku Asisten Direktur Operasional MRN menyampaikan, dengan format baru seperti ini akan memberikan experience tersendiri untuk Kawula Muda menikmati program ini, di mana tamu-tamu yang berbeda dari berbagai interest dan background akan membuat siaran menjadi lebih dinamis dan tidak monoton.

“Kami percaya Ryo Wicaksono adalah figur yang tepat untuk merepresentasikan acara ini,” ujarnya.

Ryo Wicaksono mengawali perjalanannya sebagai penyiar radio sejak 2004. Konsisten menjalani karir sebagai seorang penyiar, Ryo telah menjelajahi beberapa stasiun radio ternama di Jakarta sebelum akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menjadi penyiar pagi Prambors.

Selain menjajaki dunia siaran, Ryo juga dikenal dan aktif menjadi Podcaster lewat BKR Brothers bersama kedua rekannya. Namun, hal itu tidak menghentikan Ryo untuk tetap menggaungkan suaranya di udara dan menjadi teman setia para pendengar radio di luar sana.

Resmi menjadi Wadyabala baru Prambors, Ryo mengungkapkan kegembiraannya. “Senang akhirnya bisa siaran pagi di radio legend! Siapa sih yang gak tau Prambors? Gue rasa pasti semua tau Prambors,” tuturnya.

Senang akhirnya bisa jadi Wadyabala, lanjutnya, dan semoga bisa membawa Prambors jadi tempat Kawula Muda buat nongkrong, atau lebih tepatnya mangkal! Menurutnya, karena emang radio itu fungsinya adalah sebagai tempat tongkrongan.

Jangan lewatkan keseruan siaran Ryo bersama guest announcers yang berbeda di setiap minggunya, cuma di Mangkal Pagi Ryo!

