9 POTRET Arin Oh My Girl di Alchemy of Souls mencuri perhatian publik. Tak heran bila drama yang baru tayang dua episode ini langsung memiliki rating yang bagus.

Dilansir dari Soompi, dalam penayangan perdananya, drama ini meraih rating sebesar 5,2 persen di episode pertama dan meningkat ke 5,87 persen pada episode kedua.

Selain memiliki cerita yang menarik, serial drama garapan sutradara Park Joon Hwa juga menampilkan banyak aktris dan aktor Korea berbakat, salah satunya adalah Arin Oh My Girl.

Dalam drama tersebut, Arin berperan sebagai Jin Cho Yeon. Dia adalah gadis paling populer di Daeho dan putri bungsu dari keluarga Jin yang terpandang.

Penasaran seperti apa potret Arin Oh My Girl di Alchemy of Souls? Berikut ulasannya seperti dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (7/7/2022).

1. Arin Oh My Girl didapuk jadi salah satu pemeran di drama ini. Dia berperan sebagai Jin Cho Yeon.

(9 Potret Arin Oh My Girl di Alchemy of Souls, Foto: @ye._.vely618/Instagram)

2. Siapa sangka, Alchemy of Souls merupakan debutnya dalam serial drama televisi. Sebelumnya Arin pernah bermain di web series berjudul The World of My 17.

(9 Potret Arin Oh My Girl di Alchemy of Souls, Foto: @semyeongseo/Instagram)

3. Di drama Alchemy of Souls karakter Alchemy of Souls Jin Cho Yeon merupakan anak dari ketua keturunan Jin, yaitu Jin Ho Kyung yang memiliki benda-benda berkekuatan misterius.

(9 Potret Arin Oh My Girl di Alchemy of Souls, Foto: @ohmygirl_arin186/Instagram)

4. Jin Cho Yeon juga wanita yang paling populer di negara Daeho dan mendapat perlindungan dari para penyihir.

(9 Potret Arin Oh My Girl di Alchemy of Souls, Foto: @pyoko_kdrama/Instagram)

5. Karakter Cho Yeon juga dikenal sebagai sosok wanita yang sebenarnya punya kepribadian yang polos seperti anak kecil.

(9 Potret Arin Oh My Girl di Alchemy of Souls, Foto: @kamilia_hiyoko/Instagram)

6. Cho Yeon juga salah satu penguasa dari empat musim di negara tersebut, yaitu musim semi.

(9 Potret Arin Oh My Girl di Alchemy of Souls, Foto: @eunnsof/Instagram)

7. Tak heran bila dalam setiap penampilannya, Cho Yeon selalu mengenakan outfit dengan warna cerah dan berbagai aksesori. (9 Potret Arin Oh My Girl di Alchemy of Souls, Foto: @kamilia_hiyoko/Instagram) 8. Kerap tampil dengan rambut panjang berponi, paras Arin begitu cantik. (9 Potret Arin Oh My Girl di Alchemy of Souls, Foto: @ye._.vely618/Instagram) 9. Berpose di bawah pohon bunga sakura dengan outfit busana berwarna pink, pesona Arin begitu terpancar. (9 Potret Arin Oh My Girl di Alchemy of Souls, Foto: @hwanhon.tvn/Instagram)