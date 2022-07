7 POTRET Arawinda Kirana mendadak jadi sorotan usai namanya menjadi trending topik di Twitter sampai hari ini, Kamis (7/7/2022). Arawinda Kirana menjadi perbincangan hangat karena rumor dirinya adalah seorang pelakor alias perebut suami orang.

Terlepas dari kabar tersebut, bintang film Yuni ini memang kerap mencuri perhatian. Tak hanya karena aktingnya yang apik, gayanya yang modis dan trendi pun selalu jadi panutan.

Hal itu dapat dilihat dari berbagai potretnya di akun Instagram. Arawinda tampak selalu stunning dengan padu padan busana yang unik nan ciamik di berbagai kesempatan. Seperti apa? Dihimpun dari @arawindak, Kamis (7/7/2022), yuk intip potretnya!

1. Gadis sampul





(7 Potret Arawinda Kirana, Foto: @arawindak/Instagram)

Arawinda Kirana memang memiliki paras yang cantik nan menawan. Tak hanya itu, kulitnya yang eksotis pun turut mencuri perhatian. Tak ayal jika aktris sekaligus fashion blogger itu terpilih menjadi model cover majalah yang highend. Bersama Aghniny Haque, Arawinda tampil cetar dengan eyeshadow biru memakai busana serba jeans. Agar lebih menarik, dia memadukan outfitnya dengan kemeja putih beraksen syal tule yang terikat manja di lehernya. Aura bintang memang bersinar terang dari Arawinda Kirana!

BACA JUGA :Â 6 Potret Cantik Amanda Zahra yang Suaminya Diduga Selingkuh dengan Arawinda Kirana

2. Seksi dengan wet look hairstyle





(7 Potret Arawinda Kirana, Foto: @arawindak/Instagram)

Tidak hanya majalah Harper's Bazaar, Arawinda Kirana juga tampil di sampul majalah Prestige. Dia terlihat lebih mature dengan pulasan makeup glam look serta lipstik merah merona, lengkap dengan highlighter mengilap yang on point. Tak ketinggalan, aura keseksiannya pun turut dipancarkan dengan tatanan rambut wet look. Dalam balutan busana berbulu hitam-kuning, Arawinda Kirana sukses menghipnotis pandangan publik. "So stunning," tulis alif****.

BACA JUGA :Â 5 Potret Anya Geraldine Pakai Outfit ala Cewek Kue, Cantik Mirip Barbie!

3. Candid tetap cantik





(7 Potret Arawinda Kirana, Foto: @arawindak/Instagram)

Arawinda Kirana tampak seperti boneka Barbie dengan tatanan rambut yang menjulang tinggi. Apalagi dia memakai dress berwarna pink. Agar lebih maksimal, aksesori anting pun turut menjuntai cantik di telinganya. Dengan pose candid membuka tirai jendela ini, Arawinda Kirana tetap tampak memesona. Dia bahkan disebut-sebut bak princess di film animasi Disney. "Disney princess," tulis mer****.

4. Beautiful in white





(7 Potret Arawinda Kirana, Foto: @arawindak/Instagram)

Kali ini Arawinda Kirana tampil anggun dalam balutan crop top putih dan rok beraksen ruffle berwarna senada. Ya, pose pamer ketiak ini memang terkesan seksi, apalagi perut rampingnya turut terekspos di kamar. Meski begitu, Ara tak terlihat sensual lantaran outfit itu justru terlihat cantik nan anggun ditubuhnya. Terlebih rambutnya yang indah turut ditata rapi dengan belahan tengah. Dengan pulasan makeup yang minimalis, Arawinda Kirana tampak begitu manis!

5. Cantik berbalut outfit elegan

(7 Potret Arawinda Kirana, Foto: @arawindak/Instagram) Arawinda Kirana memang tak ada habisnya membuat netizen terpana. Kali ini dia tampil elegan mengenakan blazer abu-abu-taupe, serta choker merah sebagai pemanisnya. Wajahnya dipulas cantik dengan make up natural look yang tampak glowing terkena cahaya. Dengan looks yang simple ini, terlihat jelas jika kecantikan Arawinda Kirana memang paripurna. "Perpaduan Tara Basro dan Asmara Abigail," tulis cris****. "Please..... Cantikkk bggtttt," tulis diva****. 6. Golden hour

(7 Potret Arawinda Kirana, Foto: @arawindak/Instagram) Arawinda Kirana tampak menikmati golden hour alias sinar keemasan dari matahari yang terpancar dari jendelanya. Dia menatap ke arah kamera dengan wajah datar dalam balutan kemben batik ala wanita Jawa, membuat netizen langsung terpana. Tentu saja aura keseksiannya turut terpancar dari potret ini. Terlebih, leher jenjang dan tulang selangkanya terpampang nyata. Terlihat jelas jika wanita kelahiran 27 September 2001 itu memang cantik natural di potret ini. Meski tanpa makeup yang mencolok, pesonanya tetap saja bersinar terang. So gorgeous! 7. Cute outfit

(7 Potret Arawinda Kirana, Foto: @arawindak/Instagram) Arawinda Kirana memang memiliki selera fashion yang unik. Outfit apapun akan selalu ciamik di tubuhnya. Di sini, dia memadukan crop long sleeve hitam dengan celana tartan coklat serta bra rajut warna pink sebagai statement-nya. Dipadukan dengan kalung cantik di lehernya, gaya Arawinda pun semakin maksimal!