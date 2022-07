SETELAH 5 tahun terakhir tidak menggelar konser, penyanyi cantik Adele akhirnya menggelar konser pada di BST Hyde Park Festival, London. Pada kesempatan itu, Adele membawakan lagu-lagu dalam album β€œ30”-nya di hadapan 65.000 penontonnya selama 2 jam.

Tidak hanya kualitas suara dan aksi panggungnya yang mencengangkan, penampilan Adele pada konsernya tersebut berhasil mencuri perhatian banyak orang. Penyanyi berusia 34 tahun ini tampak elegan dengan gayanya yang chic dalam balutan busana Schiaparelli berwarna hitam dari Louis Vuitton.

Model halter yang memperlihatkan bagian bahu dan leher serta detail bludru di seluruh permukaan gaunnya membuat pelantun β€œAll I Ask” ini tampak memukau.

Penampilannya ini kemudian disempurnakan dengan sentuhan belt berwarna gold dan anting-anting emas berbentuk bintang. Sementara untuk tatanan rambut, ia memilih model sanggul dengan menyisakan beberapa helai rambut tipisnya di bagian depan.

Pada konser tersebut Adele membawakan beberapa lagu hitsnya seperti "Easy on Me", "Oh My God", "I Drink Wine", dan sejumlah lagu-lagu hits lainnya.

(mrt)