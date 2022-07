ATLET golf Soyeon Ryu menempati peringkat 11 dalam Peringkat Rolex karena berhasil memenangkan gelar Tur LPGA ke-5 di Kejuaraan Walmart NW Arkansas. Dia pun berhasil menjadi pemenang utama dalam pertandingan US Women's Open 2011 dan ANA Inspiration 2017.

Tak hanya itu saja, dia juga dinobatkan sebagai LPGA Rookie of the Year 2012 dan LPGA Player of the Year 2017. Selain bakatnya yang mumpuni, paras cantik Soyeon Ryu juga turut mencuri perhatian.

Pesonanya pun tak kalah memikat dibandingkan artis Korea. Seperti apa? Dihimpun dari Instagram @1soyeonryu, yuk intip 6 potretnya!

Monochrome style

Atlet golf Soyeon Ryu tampil cantik mengenakan seragam bernuansa monokrom. Dia memadukan sweater hitam-putih model turtle neck dengan rok mini hitam yang sedikit seksi karena menampilkan paha mulusnya. Rambutnya pun dikuncir rapi, menyisakan poni membuatnya tampak manis nan memesona. Apalagi sambil tersenyum lebar seperti ini. So pretty!

Tatapan tajam memikat hati

Pesona kecantikan atlet golf Soyeon Ryu tampak berseri dalam balutan outfit putih yang cerah ini. Dia tampil modis memadukan baju putih bergaris hitam dengan rok mini berwarna senada serta vest biru muda.

Kali ini rambutnya dibiarkan tergerai dengan sentuhan styling wavy blow, membuat kecantikannya semakin terpancar. Pulasan makeup-nya yang natural pun menyempurnakan penampilannya. Dengan tatapan matanya yang tajam, Soyeon Ryu sukses menghipnotis pandangan publik!

Seksi berbalut dress hitam Soyeon Ryu tampil elegan dalam balutan dress hitam yang menerawang. Ya, dress tipis itu menampilkan kulit mulusnya secara sama di potret ini. Alhasil, kesan seksi pun mencuat. Apalagi posenya sambil selonjoran manja seperti ini. Dengan geraian rambutnya yang indah, pose memejamkan mata ala Soyeon Ryu Pun semakin sempurna. So gorgeous! Formal style Kali ini dia tampil formal dalam balutan blus biru garis-garis yang dibalut blazer biru tua. Rambutnya disanggul rapi, menyisakan poni membuatnya tampak cantik nan menawan. Wajahnya pun dipulas cantik dengan makeup simple look dan lipstik merah. Dipermanis dengan aksesori anting emas yang menjuntai, penampilan Soyeon Ryu pun semakin memukau. Anggun berbalut Hanbok Soyeon Ryu kali ini tampil anggun dalam balutan Hanbok perpaduan kuning dan merah. Ya, warna cerah yang mencolok ini membuat penampilannya tampak eye catching di kamera. Tak lupa, rambutnya pun disanggul rapi dengan poni pendek dan dipermanis dengan jepitan merah ala gadis Korea. Dengan pulasan makeup simple look, pesona kecantikan Soyeon Ryu pun semakin terpancar. Super cute! Gadis sampul majalah Memiliki paras cantik nan memesona, Soyeon Ryu pun dibanjiri tawaran pemotretan sebagai model. Salah satunya majalah JTBC Golf. Ryu tampil elegan, mengenakan atasan putih berbunga-bunga serta rok panjang berwarna senada. Agar lebih maksimal, dia memadukan outfitnya dengan long coat coklat muda. Tak ketinggalan, aksesori perhiasan emas pun tutut dipakai untuk memberi kesan fancy yang classy. Meski separuh wajahnya tertutup poni, pesona kecantikannya tetap saja terpampang nyata. Apalagi dengan lirikan matanya yang tajam. Perfect!