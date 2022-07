MESKI terdengar sepele, faktanya keberadaan home appliance di rumah sangat penting lho! Home appliance merupakan istilah umum dalam Bahasa Inggris untuk menyebut peralatan yang bisa digunakan untuk meringankan pekerjaan rumah, seperti mencuci, mengawetkan dan membersihkan.

Sehingga, semakin lengkap home appliance yang Anda miliki, maka akan semakin ringan pula pekerjaan di rumah. Pasalnya, produk home appliance memang dibuat untuk memudahkan pekerjaan rumah.

Misalnya, mesin cuci yang bisa mencuci pakaian sehingga Anda tidak perlu melakukannya secara manual, juga kain pel, setrika, blender, kompor, sikat, gantungan, bahkan fitur-fitur lain yang terdengar simpel namun sangat membantu dalam memudahkan pekerjaan.

Dibalik semua kemudahan yang ditawarkan oleh produk-produk home appliance, namun mereka memiliki masa pakainya masing-masing, sesuai dengan kualitas dan durasi pemakaian. Sehingga, jika home appliance di rumah Anda sudah terlalu lama digunakan, bisa jadi kualitasnya menurun dan lama kelamaan akan rusak.

Beberapa home appliance yang rusak mungkin masih bisa diperbaiki. Namun, jika kerusakannya sangat parah dan sudah tidak bisa diperbaiki, maka terpaksa Anda harus menggantinya dengan yang baru.

Mungkin Anda berpikir bahwa mengganti home appliance tidak mudah karena harganya cenderung tinggi. Kini, Anda tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal tersebut karena AladinMall by Mister Aladin punya Promo Super Diskon up to 83% khusus untuk home appliance.

Tak perlu khawatir akan keaslian produk, karena semua item yang tersedia di AladinMall by Mister Aladin dijual langsung oleh official store. Sebut saja BOLDe, Philips, Kintakun, NIKO, Lion Star, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pastinya, brand-brand tersebut sudah tidak diragukan lagi dalam menghasilkan produk berkualitas.

Nggak cuma itu, belanja di AladinMall by Mister Aladin juga bebas ongkos kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia melalui jasa pengiriman SAP! Anda juga bisa menggunakan fitur same day service supaya barang yang dipesan bisa dikirim di hari yang sama saat pemesanan. Dengan demikian, paket akan lebih cepat sampai di tujuan!

AladinMall by Mister Aladin juga mengadakan Flash Sale setiap minggunya serta Promo Weekend Deals yang berlangsung setiap Jumat-Minggu. Makanya, pantengin terus website https://aladinmall.misteraladin.com/ atau aplikasi Mister Aladin yang tersedia di Google Play Store dan App Store. Siapa tahu, minggu ini ada Flash Sale atau Promo Weekend Deals dari brand favorit Anda!

Informasi AladinMall by Mister Aladin

AladinMall by Mister Aladin merupakan platform belanja online yang berada di bawah naungan perusahaan multinasional MNC Group. Dengan belanja di AladinMall by Mister Aladin, apa pun kebutuhan Anda bisa didapat dengan lebih praktis, lebih murah, dan produk selalu original.

Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan informasi seputar promo lainnya. Untuk kabar terbaru, ikuti akun Instagram @aladin.mall. Selain itu, Anda juga bisa melakukan kunjungan ke situs resmi AladinMall di http://aladinmall.misteraladin.com dan klik di bagian banner bertuliskan promo, atau akses melalui aplikasi smartphone di Google Play Store atau App Store.

