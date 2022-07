INTERNATIONAL Kissing Day atau Hari Ciuman Internasional dirayakan setiap 6 Juli oleh seluruh dunia. Di momen itu, masyarakat global membagikan momen mesra dengan orang terkasih dan tak sedikit pula membagikan foto ciuman di media sosial.

Perayaan Hari Ciuman Sedunia ini memang tidak lumrah dilakukan di Indonesia. Namun, tidak ada salahnya jika kita mempelajari sejarahnya, bukan? Lagi pula, sah-sah saja kok bila peringatan International Kissing Day ini dilakukan oleh pasangan suami istri.

Dikutip dari National Today, Kamis (7/7/2022), praktik berciuman termasuk praktik kuno yang akan lestari sampai kapan pun. Kehadirannya bukan hanya sekadar menunjukkan romantisme untuk sepasang kekasih yang saling mencintai. Lebih dari itu, ciuman memiliki makna yang jauh lebih kuat dari sekadar romansa dan dapat dipraktikkan oleh siapa pun.

Praktik berciuman telah dikenalkan orang-orang Romawi masa lalu dan meluas di Eropa. Saat itu, ciuman digambarkan dalam tiga bentuk, yakni osculum (kecupan ramah di pipi), basium (ciuman penuh kasih di bibir), dan savium (ciuman paling bergairah di mulut). Bahkan, pada masyarakat Romawi, indikator status sosial ditunjukkan melalui kapan, di mana, dan bagaimana seseorang mencium.

Budaya dan adat berciuman di berbagai belahan memang cukup unik. Pria atau wanita di Italia dan Yunani biasa saling berciuman di bibir saat saling menyapa. Di Prancis, ciuman pada pipi merupakan bentuk salam adat. Lain lagi di Vietnam, ciuman seperti umumnya pasangan kekasih hanya boleh dilakukan secara pribadi.

Sementara itu, situs Days of The Year menjelaskan, Hari Ciuman Internasional ini dimulai pertama kali di Inggris pada tahun 2005. Itu adalah Hari Ciuman Nasional Inggris, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Tujuannya, untuk merayakan ungkapan cinta yang paling diterima secara luas.

Hari Ciuman Internasional adalah hari yang tidak resmi dan menyenangkan untuk merayakan cinta dan gairah kepada teman atau sang kekasih. Baik itu ciuman di pipi atau bibir, ini adalah hari yang menyenangkan untuk mencium seseorang yang dicintai.

Ciuman tidak hanya romantis, itu adalah tanda kasih sayang yang mengingatkan orang bahwa Anda peduli. Juga, jangan lupakan manfaat kesehatannya. Kesehatan mental adalah masalah besar, tetapi begitu juga kesejahteraan fisik. Anehnya, dan luar biasa, berciuman bisa membakar hingga 6,4 kalori per menit.

Last but not least, itu melampaui norma-norma budaya. Semua orang menyukai ciuman, terlepas dari negara atau kebiasaannya, karena berciuman bisa menjadi ekspresi cinta dan keintiman yang menyenangkan. So, Happy International Kissing Day.